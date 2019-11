Facebook e Instagram down, cosa sta succedendo

Nelle ultime ore, numerosi utenti hanno segnalato su Twitter e sul sito downdetector.it vari problemi riguardanti Facebook e Instagram. In particolare, molti fruitori del social dedicato alla condivisione di immagini non riescono ad effettuare il log in al proprio account e a visualizzare le Storie o le foto caricate. Su Facebook, invece, i problemi principali riguardano l’impossibilità di caricare delle fotografie o accettare delle nuove richieste di amicizia. Downdetector indica che il picco delle segnalazioni si è verificato dopo le 15:00 del 28 novembre per entrambe le piattaforme.

Problemi in Europa e negli Stati Uniti

La mappa delle segnalazioni presente su downdetector.it permette di capire che il down di Instagram e Facebook riguarda prevalentemente l’Europa, l'America del Sud e gli Stati Uniti, dove oggi si celebra il giorno del Ringraziamento. Sono soprattutto gli utenti residenti negli Usa, infatti, a sfogare la propria frustrazione su Twitter utilizzando gli hashtag #facebookdown e #instagramdown. Com’è possibile notare leggendo le varie segnalazioni, i problemi riscontrati dai fruitori delle due piattaforme sono molteplici e variano dall’impossibilità di effettuare il log in al mancato caricato del news feed.

Un problema ricorrente

Non è la prima volta in cui avviene un down contemporaneo di Facebook e Instagram. Nel recente passato, si sono già verificati degli episodi simili che hanno coinvolto le due piattaforme e l’app di messaggistica istantanea WhatsApp, anch’essa di proprietà della società di Menlo Park. Sembra probabile che i problemi segnalati dagli utenti su Twitter e downdetector.it dipendano da un semplice malfunzionamento dei server, che potrebbero essere risolto già nelle prossime ore. Sarà però necessario attendere una dichiarazione ufficiale di Facebook per accertare l’effettiva causa del down e capire quanto bisognerà aspettare prima di poter tornare a utilizzare senza problemi i due social media.

Facebook al lavoro per risolvere il problema

Sul sito Facebook for developers, un portavoce dell’azienda di Menlo Park ha dichiarato che Facebook è a conoscenza dei problemi riscontrati dagli utenti e che al momento è al lavoro per riportare la situazione alla normalità su entrambe le piattaforme. Al momento non sono ancora note le cause del malfunzionamento.