Il sito TechCrunch rivela che milioni di dati personali associati agli account Instagram di influencer, celebrità e brand famosi sono stati diffusi online. Il database contenente l’enorme mole di informazioni è stato scoperto dal ricercatore indiano Anurag Sen in un server di Amazon. TechCrunch spiega che all’interno del gigantesco ‘archivio online’, non protetto da alcuna password, erano presenti oltre 49 milioni di dati di account popolari su Instagram, tra cui numeri di telefono e indirizzi email. Il database, ora irraggiungibile, appartiene a Chtrbox, una società indiana di social media marketing che paga gli utenti per pubblicare contenuti sponsorizzati sui loro account, misurando il loro valore in base a parametri come il numero dei follower, dei ‘mi piace’ e delle interazioni.

L’indagine interna di Instragram

Poco dopo aver ricevuto la segnalazione di TechCrunch, Chtrbox ha messo il database offline senza fornire alcuna spiegazione sui dati personali di cui è in possesso. Instagram ha avviato un’indagine interna per comprendere come l’azienda sia entrata in possesso delle informazioni e per quale motivo le abbia rese pubbliche. TechCrunch sottolinea che all’interno del database erano presenti anche i dati personali di influencer e celebrità popolarissime.

Il fact-checking su Instagram

Recentemente, Facebook ha rivelato che nelle prossime settimane testerà il fact-checking su Instagram, affidando agli specialisti di factcheck.org e dell’agenzia stampa Associated Press il compito di verificare la veridicità delle foto e dei meme. La diffusione di ogni post riconosciuto come ‘fake’ sarà fortemente limitata: non verranno visualizzati nella pagina ‘esplora’ e nemmeno nei risultati di ricerca degli hashtag. Tuttavia, se un utente segue direttamente l’account che ha condiviso un contenuto segnalato, potrà comunque vederlo in bacheca. Facebook non desidera censurare i contenuti, ma solamente ostacolare la circolazione delle immagini che riportano delle fake news. Inoltre, il social media introdurrà dei pop-up che metteranno in guardia gli utenti dalle bufale quando cercheranno degli argomenti sensibili e spesso al centro della disinformazione.