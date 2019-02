Internet: lo utilizza il 92% degli italiani, più della metà sui social

Sono 54,8 milioni gli italiani che nel 2018 hanno utilizzato internet, un numero in crescita di 11 milioni rispetto all’anno precedente. Ciò significa che il 92% degli abitanti si è connesso alla rete. Inoltre, gli italiani attivi sui social network nel 2018 sono stati 35 milioni, circa 6 persone su 10, pari al 59% della popolazione.

Sono i dati emersi dal rapporto "Digital 2019" dell'agenzia We Are Social.

Quante ore connessi a internet?

Nel 2018 gli abitanti della penisola hanno trascorso mediamente 6 ore e 4 minuti su internet e 1 ora e 51 minuti sulle piattaforme social. Gli italiani, inoltre, hanno dedicato circa 44 minuti alla fruizione di musica in streaming e hanno trascorso in media 2 ore e 57 minuti guardando la televisione.

Per quanto riguarda, invece, la classifica dei social più utilizzati, YouTube è al primo posto del podio, seguito da WhatsApp e Facebook.

L’incremento dell’utilizzo di internet ha fatto da traino al settore dell’e-commerce.

Lo shopping in rete, nel 2018, ha registrato una spesa totale pari a 15,63 miliardi di dollari, un aumento del 13% rispetto all’anno precedente.

Stando ai dati emersi dal rapporto, tre quarti degli italiani nell’ultimo mese ha acquistato almeno un prodotto o un servizio in rete: il 42% avrebbe portato a termine l’operazione utilizzando un device portatile di ultima generazione.

Telefonia mobile e internet nel Mondo

Stando alle informazioni emerse dal rapporto, quasi tutti gli italiani (il 97%) possiedono un telefono portatile. Nello specifico, il 76% della popolazione, pari a circa 3 persone su 4, utilizza uno smartphone. Inoltre, il 145% degli abitanti della penisola (85,92 milioni) ha contratti mobili attivi nel paese. Ciò significa che in Italia ci sono 3 schede Sim attive ogni due individui.

In tutto il globo sono 4,39 miliardi le persone attive su internet e ben 3 miliardi e mezzo, pari al 45% della popolazione, quelle che abitualmente si connettono alle piattaforme social. Inoltre, il 67% della popolazione mondiale possiede un telefono portatile.