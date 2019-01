Internet, italiani tra i meno connessi d’Europa nel 2018

Come si posiziona l’Italia nell’utilizzo di Internet rispetto agli altri paesi europei? La risposta arriva dai dati relativi al 2018 rilasciati da Eurostat, che rivelano come il Belpaese sia ancora indietro se paragonata alle altre nazioni del Vecchio Continente occupando il quart'ultimo posto. Soltanto il 74% degli italiani, infatti, si sono connessi alla rete nell’anno appena concluso, significativamente al di sotto della media dell’UE dell’85%. Solo Bulgaria, Romania e Grecia hanno utilizzato Internet meno dell’Italia, che rimane lontanissima dalla Danimarca, dove il 98% della popolazione è risultato online nel corso del 2018.

Internet in Europa: Danimarca la più connessa

L'indagine di Eurostat ha preso in considerazione le persone comprese tra 16 e 74 anni per capire quanto sia diffusa la pratica di usare Internet all’interno dell’Unione Europea. In media, l’85% degli intervistati europei ha dichiarato di essersi connesso nei tre mesi precedenti, un dato in continua crescita rispetto al 57% del 2007 e il 73% del 2012. All’interno di questa classifica, l’Italia è però quart’ultima, davanti soltanto a Grecia (72%), Romania (71%) e Bulgaria (65%). Il paese più online d’Europa è la Danimarca, seguita a stretto giro di corda da Lussemburgo (97%), Olanda e Gran Bretagna (95%).

Italiani su Internet per email, social e video

Certificato il ritardo dell’Italia rispetto alla maggior parte delle altre nazioni europee, i dati Eurostat forniscono anche dettagli più precisi sull’utilizzo di Internet. Secondo l’indagine, gli italiani si connettono alla rete soprattutto per mandare o leggere le email (57%), che risulta il servizio più usato anche in Europa (73%). Subito dopo, gli utenti in Italia sfruttano il web per guardare video (52%) e per collegarsi ai social network (46%). Solo il 40% usa Internet per cercare informazioni su beni o prodotti, che è invece la seconda attività più popolare in media nel continente (70%). Il 34% degli italiani si avvale poi dei servizi di Internet banking, mentre solo il 20% vede il web come uno strumento per scaricare o giocare ai videogames.