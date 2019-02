Giornata della password, i consigli per tenere al sicuro ogni account

Scegliere la giusta password è un momento cruciale per mantenere al sicuro i propri account e tutto ciò che è contenuto al loro interno. In occasione del "Change Your Password Day", la giornata dedicata al cambio della password che si celebra ogni anno l’1 febbraio, la società di sicurezza informatica Kaspersky Lab ha suggerito alcune indicazioni per aiutare i fruitori del web a creare la parola d’accesso più sicura.

I suggerimenti del Kaspersky Lab

Stando ai consigli degli esperti, il punto di forza di una password efficace è la sua unicità, che la rende difficilmente replicabile da parte di qualche malintenzionato. Il primo passo da seguire è quello di individuare una ‘stringa statica’, ossia una sequenza fissa sulla quale poi costruire le diverse password. Per crearla, si deve pensare a qualcosa facile da ricordare - come i versi di una canzone, una filastrocca, una frase o una citazione -, prendere la prima lettera delle prime tre o cinque parole e inserire tra di esse un carattere speciale, quali # oppure @. A questo punto, ogni utente deve sfruttare la potenza dell’associazione di idee, aggiungendo alla stringa la prima parola che viene in mente quando si pensa al sito in cui la password andrà inserita. Vista dall’esterno, la parola realizzata tramite questi consigli non vorrà dire niente, ma per l’utente sarà facile da ricordare.

Le password da evitare

Creare password semplici aumenta il rischio che qualcuno riesca ad individuarle e avere accesso agli account che proteggono. È bene, rilevano gli esperti, evitare combinazioni banali come “123456" e "password", che sono le più gettonate secondo la classifica stilata da SpashData e, di conseguenza, le peggiori per la sicurezza. Tuttavia, una sequenza più complessa può risultare difficile da ricordare, mentre usare la stessa password per più siti è una delle pratiche più rischiose. La chiave, concludono i professionisti del Kaspersky Lab, è rendere le password più forti, che non significa complesse, ma uniche.