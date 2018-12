YouTube, arrivano le Storie per i creator con oltre 10mila iscritti

Un anno fa, YouTube aveva reso disponibile per alcuni dei creatori di contenuti più famosi ‘Reels’, una funzione molto simile alle Storie disponibili su Instagram, Snapchat e Facebook. Le celebrità della piattaforma potevano condividere delle immagini e dei brevi video in un formato diverso dal solito per rafforzare il legame con i propri followers. Durante il VidCon 2017 la funzione è stata ribattezzata ‘YouTube Stories’ e lo scorso giugno YouTube ha annunciato l’intenzione di estendere il suo utilizzo a tutti gli YouTuber con oltre 10.000 iscritti. Da fine novembre 2018, la novità è finalmente disponibile sulla piattaforma di streaming.

L’utilità delle Storie

I creatori di contenuti con oltre 10.000 iscritti possono ora condividere delle clip di breve durata e decorarle con testi, stickers, filtri e altro ancora. A differenza delle Storie di Snapchat, Instagram e Facebook (che vengono eliminate dopo 24 ore), quelle di YouTube durano più a lungo e spariscono solo dopo sette giorni.

L’idea alla base delle YouTube Stories è offrire agli YouTuber un modo facile per restare in contatto con gli iscritti tra un video e l’altro. Nel corso degli anni, infatti, i creator hanno iniziato a dedicare una cura sempre maggiore alla qualità dei filmati e a dedicare una quantità di ore considerevole alla fase di editing. I tempi di attesa tra una pubblicazione e l’altra si sono dunque dilatati. Le Storie rappresentano una buona soluzione per mantenere alta l’attenzione degli iscritti con dei contenuti più leggeri nei periodi di attesa.

Interazioni tra creator e iscritti

Gli YouTuber possono utilizzare le Storie per mostrare agli iscritti i retroscena di un video, condividere con loro qualche momento della propria vita quotidiana o delle anticipazioni sui contenuti futuri. Gli iscritti potranno interagire con le brevi clip scrivendo dei commenti e mettendo un pollice in su o in giù a quelli degli altri utenti. I creators potranno rispondere con delle foto o dei video visibili a tutta la community.