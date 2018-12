Facebook, il portale di streaming per videogiochi arriva su Android

La piattaforma di Facebook dedicata allo streaming di videogiochi arriva anche su smartphone. Soltanto qualche mese fa, l’azienda di Menlo Park aveva inaugurato Fb.gg, un portale online che consente agli utenti di seguire in diretta le sessioni di gioco dei gamer di tutto il mondo. Evidentemente convinto dal successo dell’iniziativa, il social network ha deciso di rendere disponibile la stessa funzionalità in versione mobile, lanciando la versione beta dell’applicazione, al momento disponibile soltanto per i dispositivi Android. Aggregando tutti i contenuti in un’unica piattaforma, Facebook ha voluto evitare che gli streaming dei videogame si perdessero nella sezione notizie, che è in continuo aggiornamento.

Le piattaforme di streaming per gamer

La volontà del social di Mark Zuckerberg di entrare nel settore del gaming è facilmente spiegata dal successo ottenuto da servizi come Twitch, di proprietà di Amazon, o YouTube Gaming. Secondo uno studio realizzato da Limelight Networks, infatti, negli Stati Uniti gli utenti più giovani passerebbero oltre tre ore al giorno di fronte a streaming che mostrano altri video giocatori all’opera. Da qui nasce il tentativo di Facebook di attirare quegli stessi utenti sul proprio sito offrendo loro la stessa attività tramite il portale Fb.gg, lanciato a giugno 2018.

Il portale e l’app

L’accesso al portale avviene utilizzando il proprio account personale di Facebook. Questo dà modo al social network di mettere in evidenza una serie di contenuti basati su quali celebrità del mondo dello streaming l’utente segue, oltre ai ‘mi piace’ messi a pagine e gruppi e delle sessioni di gioco o gamer consigliati dallo stesso social. L’applicazione mobile, che l’azienda sta attualmente testando soltanto per smartphone che hanno Android come sistema operativo, è disponibile dal 9 ottobre e, stando ai dati di Google Play, sarebbe stata installata su oltre 10.000 dispositivi. Il programma consente di navigare in modo intuitivo per trovare nuovi streaming da guardare, oltre a quelli degli utenti già seguiti. Inoltre, sarà possibile interagire in diretta reagendo con alcune delle classiche emoticon di Facebook.