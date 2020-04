LG Velvet è ufficiale, arriva in Italia a maggio: tutte le caratteristiche

LG ha colto di sorpresa i fan svelando in anticipo le caratteristiche del suo nuovo e tanto vociferato smartphone LG Velvet che debutterà in Italia nel mese di maggio.

Presentato dalla casa sviluppatrice come un dispositivo di svolta, è caratterizzato dal nuovo "3D Arc Design" che rende eleganti le curvature dei bordi del display e la loro unione con il vetro posteriore. LG ha scelto di equipaggiare il nuovo smartphone con un modulo fotografico posteriore che rompe gli schemi con i trend del momento: le tre fotocamere e il flash sono disposti verticalmente e isolati l’uno dall’altro, andando a formare una sorta di goccia composta dai sensori, il cosidetto "Raindrop design”.

Sarà disponibile, in quattro diverse colorazioni Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green ad un prezzo ancora sconosciuto.

LG Velvet: tutte le caratteristiche

Con display Oled fullscreen da 6,8 pollici, con sensore delle impronte digitali integrato nel display, il nuovo gioiellino di LG, ha come processore Qualcomm Snapdragon 765G, come sistema operativo Android 10 ed è compatibile con le reti di quinta generazione.

Tra i punti di forza di LG Velvet c’è sicuramente il comparto fotografico posteriore, con sensore principale da 48 megapixel con Pixel Binning da 12 MP, abbinato a una lente ultra-grandangolare da 8 megapixel e a un sensore di profondità di 5 megapixel. La camera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, ne monta una da 4.300 mAh con supporto alla ricarica wireless a 10W.

Sarà disponibile in un unico taglio di memoria, con 6GB di Ram affiancati da 128 GB di storage interno. Proprio come il fratello maggiore V50, anche LG Velvet supporterà il doppio schermo e avrà un suo accessorio DualScreen dedicato. Il secondo display Oled da 6,8 pollici, venduto separatamente, sarà disponibile in due diverse colorazioni, bianco e grigio.