Xiaomi, al lavoro su uno smart speaker simile per design all’HomePod

Xiaomi sarebbe al lavoro su un nuovo altoparlante intelligente simile per design all’HomePod di Apple.

A svelare i piani del colosso cinese è un nuovo brevetto depositato presso l'ente cinese CNIPA.

Stando alle prime immagini pubblicate sul portale ufficiale dell’ente, il nuovo smart speaker sarà di forma cilindrica e consentirà una riproduzione del suono a 360 gradi.

Smart speaker Xiaomi: possibili specifiche tecniche

La parte alta del nuovo altoparlante di marchio Xiaomi potrebbe essere sensibile al tocco per le interazioni. Un’ulteriore quotata ipotesi è che la parte superiore possa ospitare uno schermo utile per visionare alcuni informazioni di rilievo, quali lo stato di connettività, abbinato ai tasti per i controlli di riproduzione.

Le foto del brevetto, che potrebbe comunque essere differente dal modello finale che debutterà sul mercato di settore, suggeriscono anche la presenza di un jack da 3,5 mm.

Non è ancora chiaro se Xiaomi abbia intenzione di integrare sul nuovo smart speaker l’assistente vocale produttore Xiao Ai, presente anche nei suoi ultimi altoparlanti Xiao AI Universal Remote Edition e Xiao Ai Speaker Play, o se intenda equipaggiarlo con Google Assistant o Amazon Alexa. Tuttavia, trattandosi per ora solo di un brevetto, è ancora presto per cercare di ipotizzare i Paesi in cui il nuovo dispositivo verrà commercializzato e se arriverà anche di fuori della Cina.

