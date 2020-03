Redmi Note 9s, tutte le caratteristiche del nuovo smartphone di Xiaomi

Xiaomi ha alzato il sipario su un nuovo smartphone della famiglia Redmi Note che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei migliori mid-range del mercato.

Si chiama Redmi Note 9s ed è la variante destinata al mercato internazionale di Redmi Note 9 Pro, che ha debuttato in India negli scorsi giorni.

Uno dei suoi punti di forza è sicuramente il comparto fotografico posteriore, che offre un sensore principale da 48 megapixel abbinato a una lente grandangolare da 8 megapixel, a una macro da 5 megapixel e a un sensore di profondità da 2 megapixel. La camera per i selfie, invece, è da 16 megapixel.

Redmi Note 9s debutterà sul mercato in tre diverse colorazioni, Aurora Blue, Glacier White e Interstellar Grey, al prezzo di partenza di circa 231 euro.

Redmi Note 9s: tutte le caratteristiche

Con un display da 6,67 pollici e rapporto schermo-scocca del 91%, Redmi Note 9s ha un design che non passa inosservato, soprattutto grazie alle scocca anteriore in vetro Corning Gorilla Glass 5, che riprende la composizione anteriore dello smartphone. Il dispositivo, dal peso di 209 grammi, ha come processore Snapdragon 720G di Qualcomm e come sistema operativo Android 10 con MIUI 11. Disponibile in due tagli di Ram (4/6 GB) e memoria interna (64/128 GB), il nuovo smartphone monta un motore a vibrazione lineare sull'asse Z che offre migliore feedback tattile e lo rende resistente agli spruzzi d'acqua.

Altre caratteristiche

Tra i suoi punti di forza, oltre al comparto fotografico, c’è la prestante batteria da 5.020mAh con ricarica rapida a 18W, che offre un’autonomia superiore ai competitors della sua fascia e l’audio con qualità del 30% superiore rispetto alla generazione precedente. Per quanto riguarda il prezzo, la variante base con 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna sarà disponibile al costo di circa 231 euro, mentre il modelle con 6 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione costerà circa 259 euro.