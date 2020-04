Google Pixel Buds 2, ricevuta la certificazione FCC

Dopo aver ottenuto le certificazioni Bluetooth e WPC all’inizio di marzo, ora le cuffie true wireless Pixel Buds 2 hanno ricevuto anche quella della Federal Communications Commission (FCC), segno evidente che il loro debutto sul mercato potrebbe essere imminente. Anche la loro comparsa su un sito di e-commerce americano, nelle colorazioni White, Orange, Black e Mint, suggerisce un lancio nelle prossime settimane. Sul portale, le cuffie di Google sono descritte come “True Wireless Headphones” e per un breve periodo sono state preordinabili a 179 dollari, un prezzo in linea con quello trapelato finora. Ora la pagina del prodotto è stata rimossa dal sito. Parlando del periodo di uscita delle Pixel Buds di seconda generazione, il sito specializzato 9to5Google riporta che le cuffie true wireless dovrebbe essere disponibili tra la fine di aprile e l’inizio di maggio nella colorazione bianca, mentre gli altri colori dovrebbero arrivare a luglio.

Le caratteristiche delle Pixel Buds 2

Nel corso degli ultimi mesi, il colosso di Mountain View ha reso note varie caratteristiche delle Pixel Buds 2, come la funzionalità “Adaptive Sound”, in grado di regolare automaticamente il volume quando l’utente passa da un luogo tranquillo a uno rumoroso. Inoltre, gli auricolari (entrambi dotati di due microfoni) integrano l’Assistente di Google, sono resistenti al sudore e all’acqua e possono sfruttare tutti i vantaggi della connettività a lungo raggio. La loro autonomia è di 5 ore di ascolto con una singola carica, ma utilizzando l’astuccio di ricarica wireless è possibile portarla a 24 ore. Particolarmente curioso il loro design, che rappresenta una sorta di via di mezzo tra le cuffie in-ear e quelle più tradizionali. Saranno disponibili in quattro colorazioni: Clearly White, Oh So Orange, Quite Mint e Almost Black. Negli Stati Uniti costeranno 179 dollari, mentre sono al momento assenti informazioni sul loro prezzo nel resto del mondo.