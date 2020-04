Terminato da qualche giorno il mese di marzo, particolarmente condizionato dall’emergenza coronavirus, è possibile comunque stilare un resoconto, legato nello specifico alle vendite online, sugli smartphone più acquistati in questo periodo. Per facilitare il compito può venire in aiuto la classifica dei “bestseller di Amazon”, dove vengono citati i prodotti più popolari, in base alle vendite e che viene aggiornato a seconda dei trend di mercato, in maniera molto frequente.

I gradini più bassi della classifica

Partendo dai gradini più bassi, ecco che la classifica del colosso dell’e-commerce segnala la presenza di “Samsung A20e” con display da 5.8" HD+, 32 GB espandibili, memoria Ram da 3 GB, batteria da 3000 mAh, anch’esso dual Sim e con sistema operativo Android 9 Pie in versione italiana. In una colorazione nera è venduto a circa 140 euro. Segue poi il “Samsung Galaxy A10”, smartphone dotato di display 6.2" HD+, con 32 GB espandibili, una memoria Ram da 2 GB, una batteria da 3400 mAh, 4G, Dual SIM e sistema operativo Android 9 Pie in versione italiana. Nella colorazione blue elettrico, il dispositivo può essere acquistato (i prezzi sono sempre relativi al momento in cui l’oggetto viene visionato e possono subire modifiche anche a seconda dei venditori) a circa 125 euro.

La zona intermedia

Si prosegue con il “Huawei P30 Lite” con display da 6.15, dual sim, dotato di sistema operativo Android 9 Pie, monta una fotocamera 48+8+2 MP e ha una memoria di 128 GB espandibile con MicroSD da 512 GB. Anche questo dispositivo, nella specifica e suggestiva colorazione blu cangiante, può essere acquistato con un prezzo indicativo che supera di poco i 200 euro. Altra casella della classifica, poi, è occupata da “Xiaomi Redmi Note 8t”, smartphone dual sim con display da 6,3" che monta un processore octa-core qualcomm snapdragon 665 ed una scheda grafica adreno 610. Ha una fotocamera ultra grandangolare da 8mp, una camera macro e di profondità da 2mp: il prezzo indicativo di acquisto supera di poco i 160 euro. Un ulteriore gradino e si trova “Huawei P smart”, dotato di display da 6.21", memoria Ram da 3 GB e spazio di archiviazione da 64 GB, dual Sim con batteria da 3400 mAh: è venduto attualmente a circa 140 euro.

I più apprezzati del mese

Salendo si trova poi il “Samsung Galaxy A51”, dispositivo dotato di display da 6.5" super amoled, con 4 fotocamere posteriori, 128 GB di memoria espandibili, una ram da 4 GB e una batteria da 4000 mAh. La versione dual sim con sistema operativo Android 10 in versione Italiana è venduto all’incirca a 280 euro. A circa 180 euro invece è acquistabile il “Samsung Galaxy A40”, in alto nella classifica di Amazon. Dotato di display 5.9" super amoled, ha uno spazio di archiviazione pari a 64 GB espandibili, una Rad da 4 GB e batteria da 3100 mAh. Il dispositivo è dual sim e monta il sistema operativo android 9 Pie in versione italiana.