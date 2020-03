Moto E6s, tutte le caratteristiche del nuovo smartphone di Motorola

Dopo aver svelato al grande pubblico G8, Motorola ha alzato il sipario sul nuovo smartphone della serie Moto E, che debutterà sul mercato di settore nelle prossime settimane. Si chiama Moto E6s ed è il nuovo entry-level dell’azienda dotato di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 13 megapixel.

Potrà essere acquistato, in due diverse varianti cromatiche, Peacock Blue e Sunrise Red, al prezzo di listino di 129,99 euro.

Moto E6s: tutte le caratteristiche

Il nuovo smartphone di fascia bassa di Motorola ha come sistema operativo Android 9 Pie e come processore MediaTek Helio P22 @2,0GHz e offre 32 GB di memoria interna, espandibile fino a 256 GB tramite microSD. Monta, inoltre, uno schermo Max VIsion con diagonale da 6,1 pollici, incastonato in una scocca idrorepellente, che garantisce la massima protezione dello smartphone anche se utilizzato all’aperto in condizione meteo avverse.

Come accennato precedentemente, tra i suoi punti di forza c’è sicuramente il comparto fotografico, caratterizzato da una doppia cam posteriore e da una fotocamera per i selfie, integrata nel notch a goccia da 5 megapixel.

“Grazie alla doppia fotocamera a focus rapido da 13 megabyte con sensore di profondità, puoi scattare ritratti aggiungendo un effetto sfocato allo sfondo, per foto da vero professionista. Poi guarda i fantastici risultati sul display ultra-ampio”, scrivono gli sviluppatori nella pagina di presentazione di Moto E6s.

La funzione Google Lens, inoltre, permette alla camera di riconoscere i testi.

Per quanto riguarda la batteria ne monta una da 3000 mAh, con supporto alla ricarica da 5 w.

Motorola Edge+: le caratteristiche del nuovo top di gamma dell’azienda

Stando agli ultimi rumors, Motorola avrebbe in serbo il lancio del tanto vociferato Edge+, il cui logo è recentemente apparso all’interno della documentazione FCC.

Il nuovo top di gamma dell’azienda, ormai prossimo al debutto, sarà probabilmente dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, abbinato a due lenti rispettivamente da 16 e da 8 megapixel.

Per quanto riguarda la batteria, il prossimo top di gamma di Motorola, che avrà probabilmente come sistema operativo Android 10 e come processore Soc Snapdragon 865, ne monterà una non inferiore ai 5mila mAh.