One Plus 8 Series, presentazione online il 14 aprile

L’appuntamento è per il 14 aprile, alle 17 ora italiana, quando la serie One Plus 8 sarà ufficialmente presentata, attraverso un evento in streaming in cui l’azienda cinese mostrerà agli appassionati gli ultimi arrivati tra i propri top di gamma.

Protagonista il 5G

I protagonisti saranno OnePlus 8, 8 Pro e Z, quest’ultimo chiamato a prendere l'eredità del vecchio OnePlus X. Tra le caratteristiche già annunciate da One Plus per la prossima generazione di smartphone legati al proprio marchio, la compatibilità di tutti i dispositivi della nuova serie con le reti 5G. Tra le altre specifiche tecniche emerse, quelle per cui sparirà il taglio da 6GB di memoria RAM per OnePlus 8, mentre rimarrano quelli da 8 e 12GB. Inoltre le fotocamere anteriori di entrambi gli smartphone (8 e 8 Pro) non saranno da 32MP, ma da 16MP, mentre sulla versione 8 Pro sarà montata una quadrupla fotocamera posteriore.

OnePlus 8

Per quanto riguarda OnePlus 8, le anticipazioni parlano di uno smartphone con display super amoled da 6,55" con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90Hz. La memoria interna sarà da 128 o 256GB, mentre per quanto riguarda il comparto fotografico, sarà prevista una tripla fotocamera posteriore da 48+16+2MP. La batteria sarà da 4.300 mAh e, oltre alla connettività 5G, saranno previste ancora due colorazioni. A seconda dell’abbinamento tra Ram e memoria interna, il prezzo di OnePlus 8 potrebbe variare dai 420 ai 510 euro, ma si tratta al momento soltanto di una stima ricavata dai costi segnalati per il mercato cinese. Basterà aspettare l’evento del 14 aprile per saperne di più.

One Plus 8 Pro

Passando invece alla versione Pro, ecco che si presenterà con un display super amoled da 6,78" con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz, memoria interna da 128 o 256GB e quadrupla fotocamera posteriore da 48+48+8+5MP. La batteria del dispositivo sarà più performante, essendo da 4.510 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless. Anche in questo caso saranno due le colorazioni previste. I prezzi, potrebbero spingersi fino a 700 euro, ma anche in questo caso ogni dubbio verrà chiarito in fase di presentazione ufficiale.