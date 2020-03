Dopo circa un anno dal debutto sul mercato di OneStep+, Polaroid ha alzato il sipario su una nuova fotocamera analogica istantanea, dal design più arrotondato rispetto alle versioni precedenti.

Si chiama Polaroid Now ed è dotata di un sistema di lenti autofocus di nuova generazione.

Il nuovo gioiellino di Polaroid può essere acquistato sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di listino di 129,99 euro.

Per un periodo di tempo limitato è possibile scegliere tra cinque diverse varianti cromatiche, che riprendono i colori del famoso “arcobaleno" di Polaroid, oltre ai classici bianco e nero: rosso, arancione, giallo, verde e blu.

Polaroid Now: tutte le caratteristiche

Caratterizzata da un design accattivante e molto più “morbido” rispetto ai modelli precedenti, Polaroid Now monta un sistema di messa a a fuoco automatico in grado di rilevare il soggetto dello scatto e di passare automaticamente dal formato panorama a quello del ritratto. Inoltre, è equipaggiata con il flash, assente sugli scorsi modelli, che regola lo scatto in base alle condizioni di illuminazione dell’ambiente, ottimizzando la qualità delle fotografie.

“Punta, scatta e lascia che la fotocamera scelga l'obiettivo per darti ritratti Polaroid più nitidi in più punti, più spesso - con o senza il flash”, spiegano gli sviluppatori nella pagina dedicata alla nuova fotocamera. “La funzione di doppia esposizione integrata cattura due prospettive nell'unica fotografia Polaroid per creare un momento che i tuoi occhi non hanno mai visto prima”. Tra le nuove caratteristiche, Polaroid Now offre anche la possibilità di effettuare l’autoscatto.

Polaroid Now (Polaroid)

Batteria più prestante rispetto ai modelli precedenti

Per quanto riguarda la batteria, Polaroid Now, stando a quanto rivelato dai suoi sviluppatori, ne monta una più prestante rispetto a quelle di cui sono dotate Polaroid OneStep 2 e OneStep+, che consente di fotografare utilizzando fino a 15 confezioni di pellicole con una sola ricarica. Per l’occasione Polaroid ha lanciato sul mercato anche una nuova edizione esclusiva di pellicole i-Type Color Wave, che riprendono i colori dell’arcobaleno e possono essere acquistate al prezzo di 16,99 euro ciascuna.

I fan dell’analogica istantanea potranno anche aggiudicarsi l'inedita serie di pellicole i-Type Black Frame, con cornice nera.