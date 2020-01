Ci sono novità in casa Huawei: un nuovo render diffuso in rete rivela alcune delle probabili specifiche tecniche della prossima linea top di gamma Huawei P40, una delle novità tecnologiche più attese del 2020.

L’immagine, pubblicata dal portale specializzato 91mobiles, svela come sarà il comparto fotografico della versione base dello smartphone, la cui presentazione è in programma per la fine di marzo 2020. La fotocamera posteriore integrerà tre diversi sensori e non quattro come ipotizzato precedentemente.

Inoltre, Huawei P40 avrà una doppia camera per i selfie, ospitata in un ampio foro posto nella parte alta della schermata.

Huawei P40: specifiche tecniche

Parlando sempre del comparto fotografico, ciò che salta all’occhio osservando il nuovo render diffuso dal portale è la forma del flash Led, che sarà allungato e non circolare. Inoltre, l’inquadratura dal basso suggerisce che il modulo della fotocamera posteriore sarà probabilmente abbastanza sporgente e che il connettore USB Type-C e la cassa principale del prossimo top di gamma saranno posizionati nella parte bassa del dispositivo. Sembra essere assente il jack audio da 3,5mm, presente sul fratello maggiore Huawei P30. Secondo precedenti rumors, Huawei P40 avrà uno schermo Amoled tra i 6,1 e i 6,2 pollici e monterà come processore il SoC Kirin 990. Inoltre, avrà come sistema operativo Android 10 e sarà sprovvisto dei servizi di Google.

Huawei Y6s, il nuovo smartphone con fotocamera da 13 megapixel

L’ultimo gioiellino di casa Huawei è l’entry level Y6s: il nuovo smartphone low cost con una singola fotocamera posteriore da 13 megapixel.Oltre alla prestante camera, tra i punti di forza di Huawei Y6s, troviamo una super batteria da 3.020mAh, in grado di garantire fino a 606 ore di autonomia in stand-by in 4G. Il nuovo arrivato di casa Huawei è disponibile in due diversi colori Starry Black e Orchid Blue, al prezzo di 149,90 euro.