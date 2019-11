Nokia, svelate le immagini della prima smart tv: i dettagli

Nokia si appresta a diventare il sesto produttore di smartphone a entrare nel mercato delle smart tv, con un nuovo device realizzato in collaborazione con Flipkart. Per il momento, la prima smart tv di Nokia dovrebbe debuttare soltanto sul mercato indiano: il portale Digit ha pubblicato in esclusiva alcune immagini in anteprima del televisore che mostrano il marchio JBL in basso a destra, segnalando quindi una collaborazione con la famosa società produttrice di altoparlanti per la realizzazione dell’impianto sonoro del device.

La prima smart tv di Nokia

Con il lancio di una propria smart tv Nokia ha scelto di seguire l’esempio di aziende come Honor, Motorola, Xiaomi, OnePlus e Huawei, tutte attive in primis nel settore smartphone. Il sito indiano Digit spiega che il lancio del nuovo device è stato confermato dall’azienda di e-commerce Flipkart, che ha collaborato con Nokia alla realizzazione della tv. Stando alle indiscrezioni trapelate fino a questo momento il televisore intelligente dovrebbe presentare un display da 55 pollici con risoluzione 4K. Il sistema operativo scelto da Nokia dovrebbe essere Android 9 Pie, garantendo l’accesso al Google Play Store.

Un audio di qualità grazie a JBL

Le immagini diffuse in anteprima da Digit svelano l’intenzione di Nokia di puntare forte sul comparto sonoro. Al netto di una qualità di immagine sempre più alta, l’audio rimane per molti televisori di ultima generazione un punto debole, con ampi margini di miglioramento. Per questi motivi la nuova smart tv di Nokia si affida all’esperienza di JBL, conosciuta ormai da anni per il livello degli altoparlanti prodotti. Gli speaker sono posizionati in una barra nella parte inferiore del device e dovrebbero garantire un’esperienza acustica di alta qualità. La smart tv di Nokia dovrebbe debuttare sul mercato indiano nei primi giorni di dicembre, mentre è ancora da capire se Flipkart e la società finlandese decideranno di lanciare il device anche in Europa.