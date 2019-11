Ci sono anche i televisori Mi TV 4, i primi che debutteranno anche sul mercato italiano, tra le novità presentate da Xiaomi all’evento tenuto a Madrid che ha avuto come grande protagonista lo smartphone Mi Note 10 con fotocamera da 108 megapixel. Le smart TV di Xiaomi che arriveranno in Italia sono tre modelli con diverse dimensioni ma tutti basati sul sistema operativo Android TV. Xiaomi Mi TV 4S e Mi TV 4A segnano il debutto dell’azienda cinese nel settore delle televisioni smart sul mercato italiano.

Da Xiaomi televisori smart basati su Android TV

La nuova serie di televisori smart di Xiaomi che arriverà anche in Italia include i modelli Mi TV 4S da 55 e 43 pollici e Mi TV 4A da 32 pollici. Differenze sulle dimensioni a parte, le tre varianti sono accomunate dal tentativo di Xiaomi di racchiudere un hardware potente all’interno di dispositivi dal design elegante, tutti basati su Android TV, aggiornato alla versione 9.0 del sistema operativo, che permetterà agli utenti di sfruttare Google Assistant, l’integrazione di Chromecast e scaricare le applicazioni da Google Play Store. Secondo Xiaomi i nuovi televisori fungeranno da smart hub, che daranno accesso a “una vasta gamma di contenuti multimediali” puntando allo stesso tempo su un’interfaccia estremamente semplice da utilizzare. La serie Xiaomi Mi TV 4 dovrebbe arrivare in Italia nel 2020 con prezzi che dovrebbero rimanere invariati rispetto a quelli annunciati per il mercato spagnolo: Mi TV 4S sarà disponibile a 349€ per la variante da 43 pollici e 449€ per il modello da 55 pollici. Mi TV 4A da 32 pollici sarà invece acquistabile a 179€.

La fotocamera da 108 megapixel di Xiaomi

Nel corso del keynote di Madrid Xiaomi ha svelato anche Mi Note 10 e Redmi Note 8T. Il primo altro non è che la versione europea dello smartphone CC9 Pro presentato in Cina soltanto poche ore prima e dotato, per la prima volta in assoluto su un telefono, della rivoluzionaria fotocamera da 108 megapixel.