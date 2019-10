Il tanto vociferato nuovo pieghevole di Motorola potrebbe debuttare sul mercato nel mese di novembre.

Come riporta Cnet, l’azienda avrebbe cominciato a spedire gli inviti ufficiali per un evento stampa, in programma a Los Angeles il 13 novembre 2019.

Stando ai rumors, il protagonista dell’evento di presentazione potrebbe essere proprio RAZR, il nuovo pieghevole con schermo flessibile.

Un dispositivo “originale come nessun altro”

Nell’invito, distribuito dalla stessa Motorola, oltre alla data dell’evento, c’è una GIF animata che svela un dispositivo dotato di una cerniera che permette l’apertura delle due parti della scocca.

L’azienda nell’invito parla dell’annuncio di un dispositivo “originale come nessun altro” e si riferisce ai consumatori con la frase “You’re going to flip”, un’espressione che molto probabilmente conferma l’intenzione di presentare uno smartphone a conchiglia.

L’evento stampa vedrà la partecipazione di diversi ospiti speciali e artisti musicali e come suggerito dall’invito offrirà “un viaggio attraverso esperienze coinvolgenti”.

RAZR: tutte le caratteristiche note finora

La data di presentazione del pieghevole, inoltre, sarebbe perfettamente in linea con le tempistiche emerse da recenti romurs. Stando alle indiscrezioni, RAZR probabilmente debutterà sul mercato Statunitense entro fine 2019. Solo successivamente verrà distribuito anche in Europa. Il nuovo pieghevole di Motorola potrebbe avere un display principale da 6,2 pollici con risoluzione 2142 x 876 pixel e uno esterno con dimensioni non ancora note e risoluzione da 800 x 600 pixel. Inoltre, avrà come processore SoC Qualcomm Snapdragon 710 e una batteria da 2.730 mAh che probabilmente supporterà la ricarica rapida TurboPower da 27W. Sarà disponibile in vari tagli di Ram (4 o 6 GB) e di memoria interna (64 o 128 GB). Stando ai rumors, RAZR debutterà sul mercato in tre diverse colorazioni: bianco, nero e oro. Motorola, per ora, non ha ancora confermato nessuna delle anticipazioni circolate in rete. Bisognerà attendere fino al 13 novembre per avere informazioni certe a riguardo.