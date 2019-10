Apple, iPhone economico potrebbe uscire a inizio 2020

Da Ming-Chi Kuo, noto analista di TF Securities, arrivano nuove indiscrezioni su quelle che potrebbero essere alcune delle caratteristiche del tanto vociferato nuovo smartphone economico di Apple.

L’esperto, noto per questo genere di rivelazioni, dopo aver svelato vari dettagli tecnici a inizio del mese, si è ora sbilanciato riguardo il suo possibile prezzo e la sua data di uscita: il nuovo telefonino potrebbe debuttare sul mercato nel primo trimestre del 2020 a un prezzo di listino di 399 dollari.

Nuova versione dell’iPhone SE

Stando a quanto rivelato da Ming-Chi Kuo, il telefonino sarà una nuova versione dell’iPhone SE, lo smartphone low cost lanciato nel 2016 che ha registrato in un solo anno 30 milioni di unità vendute e altre 10 milioni tra il 2017 e il 2018.

Lo smartphone si chiamerà probabilmente ‘iPhone SE 2’ e, come riporta 9To5Mac, sarà prodotto in 2-4 milioni di unità al mese.

Secondo le stime dell’analista, il nuovo device del colosso di Cupertino sarà acquistato nel primo anno da 30 milioni di utenti, riuscendo così a replicare e probabilmente a superare il successo registrato dallo scorso modello.

Iphone SE 2: tutte le specifiche tecniche svelate finora

Iphone SE 2 sarà probabilmente un refresh di iPhone 8: monterà un display da 4,7 pollici ed erediterà dal vecchio smartphone il design e le dimensioni ma anche il comparto fotografico posteriore caratterizzato da un solo sensore. Mancherà il 3D Touch, presente sul modello da cui si ispira, che sarà rimpiazzato dall’Haptic Touch, che troviamo anche negli ultimi iPhone.

Inoltre, avrà come processore SoC A13, presente anche nei modelli di ultima generazione (iPhone 11, 11 Pro e 11 Pro Max), abbinato a 3GB di RAM e sarà disponibile in tagli di memoria da 64 o 128 GB. Probabilmente verrà lanciato in tre differenti colorazioni: grigio siderale, argento e rosso.