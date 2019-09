La FCC ha certificato un nuovo smart speaker di Big G con codice A4R-H2C. Potrebbe trattarsi della nuova generazione di Google Nest Mini, anticipata da vari rumors circolati in rete nelle scorse settimane.

Il colosso di Mountain View avrebbe dunque nei piani il lancio di due nuovi altoparlanti intelligenti, quello appena certificato e A4R-H2B, apparso recentemente sul sito ufficiale della FCC.

A4R-H2C: possibili specifiche tecniche

Il nuovo modello, stando a quanto svelato da precedenti indiscrezioni, potrebbe includere un supporto pensato per posizionarlo direttamente sulle pareti della propria abitazione. Effettivamente la foto apparsa su FCC, che svela la base d’appoggio del nuovo smart speaker, conferma la presenza di alcuni fori che potrebbero servire proprio per questa funzione.

Il nuovo modello di Nest Mini potrebbe montare uno speaker qualitativamente superiore rispetto alla versione precedente del best-seller di Big G. Inoltre, monterà probabilmente un’entrata jack audio da 3,5 millimetri e un sensore di prossimità in grado di regolare il volume a seconda della distanza dell’interlocutore. Sarà probabilmente disponibile in diverse accattivanti colorazioni.

Bisognerà attendere la conferma ufficiale del colosso di Mountain View per avere la certezza di un suo futuro lancio.

Smart speaker, vendute 30 milioni di unità nel secondo trimestre 2019

Il mercato degli smart speaker è raddoppiato nel secondo trimestre del 2019 e, secondo quanto stimato dagli analisti di Strategy Analytics, sarebbe destinato a crescere nei prossimi mesi, raggiungendo oltre 148,8 milioni di unità vendute in tutto il mondo entro fino 2019.

Nel secondo trimestre di quest’anno le vendite degli altoparlanti con assistente virtuale integrato hanno raggiunto quota 30,3 milioni, con un incremento del 96% su base annua. Leader nel settore, con una quota di mercato del 21,9% è Amazon, seguita da Google e dalle cinesi Baidu, Alibaba e Xiaomi. Apple, in sesta posizione in classifica, ha registrato una crescita annua dell’86%.