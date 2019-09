I nuovi iPhone 11 saranno indubbiamente gli assoluti protagonisti dell’Apple Event del 10 settembre. Come di consueto, però, nel classico appuntamento di inizio autunno Cupertino riserverà al pubblico altre sorprese, più o meno attese. L’evento del Steve Jobs Theater, all’interno dell’Apple Park, dovrebbe essere infatti l’occasione giusta per la presentazione definitiva di iOS 13, di cui circolano versioni beta ormai da diverso tempo. Insieme a questa novità, inoltre, Cupertino dovrebbe offrire nuovi dettagli su servizi come Apple TV o Apple Arcade e potrebbe lanciare device, dalla data d’uscita ancora incerta, sui quali sono trapelate indiscrezioni, come Apple Watch o iPad.

Vicino il lancio di iOS 13

Se è vero che tutti gli occhi del Steve Jobs Theater saranno puntati sui tre modelli di iPhone 11 in uscita, molta sarà la curiosità relativa al rilascio definitivo di iOS 13, che dovrebbe avvenire poco dopo l’Apple Event. La versione definitiva del nuovo sistema operativo sarà a breve disponibile per tutti i possessori di iPhone, che potranno finalmente contare sulle novità anticipate ormai da tempo: con iOS 13 arriveranno alcuni miglioramenti per la modalità ritratto, la modalità dark, nuove Memoji personalizzate oltre a una maggiore velocità del FaceID e aggiornamenti di dimensioni minori, per agevolare i download. Insieme a iOS 13, l’Apple Event dovrebbe rivelare nuove informazioni anche sui sistemi operativi di altri device, da iPadOS a watchOS e macOS.

Apple Watch, arriva la nuova serie?

Alcune delle indiscrezioni diffuse dal portale brasiliano iHelp BR riguardavano, oltre a iPhone 11, anche due possibili nuovi modelli di Apple Watch a cui Cupertino starebbe lavorando. In particolare, all’interno della beta di WatchOS 6 sono stati trovati riferimenti a un orologio in ceramica e uno in titanio, materiale mai utilizzato in precedenza dall’azienda. Tuttavia, nessuno sa al momento se i due device, qualora fossero lanciati effettivamente il 10 settembre, faranno parte della nuova Serie 5 o aggiorneranno la Serie 4.

Apple, servizi di streaming e gaming

L’Apple Event del 10 settembre sarà anche l’occasione per saperne di più su alcuni servizi di Cupertino, che da qualche tempo sta lavorando per diversificare il proprio business così da ridurre la ‘dipendenza’ da iPhone. Rientra in questo ambito Apple Arcade, servizio di gaming in abbonamento per il quale Cupertino potrebbe comunicare prezzo e data di uscita ufficiali. Un discorso simile riguarda Apple TV, il servizio streaming per film e show televisivi, sul quale si attendono nuovi dettagli dopo l’annuncio di qualche tempo fa.

Incertezza su iPad e AirPods

Come riporta Macrumours, alcune indiscrezioni darebbero Apple intenzionata a lanciare entro la fine del 2019 nuove versioni di iPad con fotocamere e processori migliorati. Pur mantenendo le stesse dimensioni, con device da 11 e 12,9 pollici, Cupertino dovrebbe apportare cambiamenti significativi soprattutto al design di iPad Pro. Tuttavia, non è ancora chiaro se l’azienda sceglierà di presentare questi tablet il 10 settembre o opterà per un'altra data a autunno inoltrato. Secondo Engadget, inoltre, iOS 13 conterrebbe alcuni indizi relativi a un nuovo modello di AirPods. Si tratterebbe di una scelta particolare da parte di Cupertino, vista la versione di auricolari lanciata soltanto qualche mese fa; tuttavia, gli sconti proposti da molti rivenditori in queste settimane potrebbero indicare la volontà di Apple di terminare le scorte per far spazio a delle nuove cuffie con cancellazione del rumore e una resistenza all’acqua migliorata.