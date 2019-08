Cleer Audio Enduro 100: le nuove cuffie Bluetooth con super autonomia

Cleer Audio ha presentato le nuove cuffie "over-ear" Enduro 100 che, come suggerisce il loro nome, vantano un’autonomia senza precedenti.

Grazie all’integrazione di una batteria da 800 mAh, offrono fino a 100 ore di riproduzione di musica.

In media i prodotti di questo genere garantiscono solo circa 40 ore di funzionamento.

Le nuove cuffie Bluetooth, inoltre, offrono fino a un’ora di ascolto dopo soli 5 minuti di ricarica.

Cleer Audio Enduro 100 sono disponibili in due diverse varianti che differiscono per la colorazione: Stingray Grey e Coronado Sand. Saranno in distribuzione dal mese di settembre 2019 al prezzo di listino di 169,99 sterline, pari a circa 190 euro.

Cleer Audio Enduro 100: caratteristiche

Le nuove cuffie di Cleer Audio si caricano tramite USB Type-C e integrano una funzione pensata per ottimizzare la riproduzione della musica: mettono in pausa i brani quando vengono rimosse dal capo. Grazie alla tecnologia Google Fast Pair 2.0, Cleer Audio Enduro 100 sono facilmente abbinabili con i dispositivi con sistema operativo Android. Inoltre, sono compatibili con la comunicazione a bassa latenza, AAC e aptX HD grazie al supporto per Bluetooth 5.0. Il suono di alta qualità è ‘offerto’ da due trasduttori da 44mm.

Huawei FreeLace, le cuffie wireless sono disponibili anche in Italia

Martedì 23 luglio 2019, hanno debuttato sul mercato italiano i nuovi auricolari Bluetooth Huawei FreeLace. Dal design ergonomico, le nuove cuffie sono disponibili al prezzo di 99 euro in tre diverse varianti con differente colorazione: Graphite black, Amber Sunrise, Emerald Green.

Il loro punto di forza è l’integrazione di un connettore USB Type-C che, oltre a facilitare la connessione con i dispositivi, permette di ricaricarle direttamente con il proprio smartphone.

I due auricolari sono uniti da un attacco metallico, ricoperto da un rivestimento colorato in silicone, e sono particolarmente facili da trasportare in quanto includono un sistema magnetico che permette di unirli quando non si utilizzano.