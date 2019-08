Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 è ufficiale: prezzo e caratteristiche

Domenica 4 agosto, in un evento dedicato tenutosi in Cina, Xiaomi ha presentato ufficialmente Mi Gaming Laptop 2019. Il nuovo portatile pensato per gli appassionati di videogiochi sarà disponibile in tre diverse varianti, base, intermedia e top e vanta molte delle specifiche tecniche svelate in precedenza da varie indiscrezioni trapelate in rete.

Per quanto riguarda i prezzi di listino, il modello base costerà all’incirca 973 euro (7.499 yuan), quello intermedio 1.115 euro (8.599 yuan) e il top di gamma 1.167 euro (8.999 yuan).

Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019: specifiche tecniche

Tutti e tre i modelli saranno dotati di uno schermo con diagonale da 15,6 pollici, un color gamut del 72% e un refresh rate a 144Hz. Avranno in comune anche il processore Intel Core di nona generazione, il sistema operativo Windows 10 Home e le GPU NVIDIA RTX/GTX di ultima generazione. Il nuovo portatile dal design minimal è molto simile per aspetto al modello precedente. Dal peso di 2,6kg, il computer è dotato di una tastiera LED-backlit a quattro colori, in grado di offrire tre diverse modalità e ben 30 pulsanti con la funzionalità rollover keye. Comprende, inoltre, un touchpad multi-gesture. Per quanto riguarda la batteria, Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 ne monta una da 55Whr che offre fino a 4,5 ore di fruizione di filmati, 4 ore di streaming video e un massimo di 4,5 ore per navigare sul web. Il nuovo pc monta anche una webcam HD da 1MP, una porta per il microfono, un jack audio 3,5mm, quattro ingressi USB 3.0 e un Ethernet.

Xiaomi, brevetto svela nuovo smartphone a pannelli solari

Nei piani dell’azienda ci sarebbe lo sviluppo di un nuovo smartphone con pannello solare integrato. A rivelare il suo progetto è il brevetto recentemente depositato dall’azienda presso il World Intellectual Property Office (WIPO), che svela un nuovo dispositivo full-screen che probabilmente non avrà problemi di autonomia. Bisognerà attendere futuri sviluppi per avere informazioni certe riguardo il suo effettivo debutto sul mercato.