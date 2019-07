Dal mondo degli smartwatch arriva una novità davvero particolare. Si chiama ‘Get’ ed è un bracciale smart di nuovissima generazione che sfrutta la tecnologia della conduzione ossea e permette, solo avvicinando un dito al proprio orecchio, di effettuare tutta una serie di azioni come scambiare note audio, telefonare ed anche effettuare pagamenti. Tutto direttamente dal proprio polso. L’ha progettato una startup italiana, che si chiama Deed, nata nel maggio del 2016 all'interno dell'incubatore I3P del Politecnico di Torino. A dare l’input per la nascita del progetto sono stati i fratelli Parini, Edoardo e Emiliano, che grazie ad una campagna di crowdfunding sulla piattaforma americana Kickstarter hanno raccolto, fino a oggi, più di 30.000 dollari con preordini da tutto il mondo.

Un device innovativo

Che cos’è, dunque, Get? Si tratta di un bracciale che grazie all'utilizzo dell'innovativa tecnologia di conduzione ossea e di un microfono, permette di sentire praticamente tutto ciò che normalmente si è in grado di ascoltare sul proprio telefono o tramite le cuffie, semplicemente portando un dito all'orecchio. Il tutto attraverso notifiche social ed e-mail, messaggi audio, di testo e anche telefonate. L’innovativo device, infatti, decodifica le onde sonore e le converte in vibrazioni che possono essere ricevute direttamente dalla coclea dell'orecchio senza l'uso del timpano. Esiste poi un coordinamento vocale avanzato per rendere più facili le interazioni con gli assistenti vocali, come Alexa, Siri e quello di Google.

Ideale per chi fa fitness

Il bracciale poi utilizza il tracciamento biometrico per monitorare l’attività fisica e generare statistiche utili come la quantità di calorie bruciate e il tempo da dedicare all'esercizio fisico. Indicato per chi ama correre, andare in bicicletta, in canoa o seguire corsi di fitness, utilizza i dati biometrici per informare l’utente quando è il momento di bere acqua o fare una breve pausa durante l’attività fisica. Inoltre traccia anche i cicli del sonno e può avvisare quando è ora di svegliarsi o andare a dormire.

Pagamenti sicuri

Con questo bracciale ci sarà poi l’opportunità di effettuare pagamenti contactless completamente sicuri utilizzando la tecnologia NFC e l'autenticazione biometrica delle impronte digitali per ogni transazione. I dettagli della carta di credito sono conservati in modo sicuro all'interno di Get che blocca automaticamente tutte le informazioni legate alla carta se il device dovesse essere smarrito o rubato. Get ha un design estremamente curato, privo di cuciture, leggero e waterproof, prodotto interamente in Italia, costa 190 dollari e per comandarlo bastano dei semplici gesti, che consentono di accedere a funzionalità e applicazioni.