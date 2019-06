LG, al lavoro su robot 5g: funzioneranno come guardie di sicurezza

LG avrebbe intenzione di intensificare il suo ruolo nella robotica, sviluppando robot 5G.

Il progetto, realizzato in collaborazione con SK Telecom, un operatore telefonico coreano, prevede la creazione di robot autonomi basati sul cloud, che godranno della connettività 5G del partner. Si tratta di tecnologie interconnesse tra loro pensate per le aziende: saranno utili per pattugliare i magazzini e mantenerli in sicurezza. I robot saranno in grado di rilevare qualsiasi elemento o presenza fuori dall’ordinario, andando a ricoprire le mansioni comunemente svolte delle guardie di sicurezza assunte per perlustrare e tenere sotto controllo aree private.

I robot 5G integreranno Interference Accelerator: una tecnologia di SK Telecom

I robot 5G integreranno anche una tecnologia di SK Telecom basata sull’Intelligenza artificiale, Interference Accelerator, e il cloud IA che, come ha spiegato lo stesso operatore telefonico, "non solo miglioreranno le prestazioni di elaborazione delle informazioni dei robot, ma supporteranno anche l'interconnessione tra più robot”.

Come riporta Cnet, le due aziende sarebbero anche al lavoro sulla realizzazione di ‘eSpace’: una piattaforma sulla quale gli automi replicheranno il mondo reale, inserendo foto e informazioni rilevate durante il loro operato.

Se il loro progetto andrà a buon fine, gli automi 5G in futuro verranno utilizzati per perlustrare le strutture, mantenendole in sicurezza 24 ore su 24, ogni giorno della settimana.

Disponibile in Italia LG Q60, lo smartphone dotato di IA

Tra le ultime novità di LG c’è Q60, lo smartphone con Intelligenza artificiale da poco arrivato sugli scaffali dei negozi di elettronica italiani.

Il dispositivo, presentato ufficialmente in occasione del Mobile World Congress 2019, monta il sistema operativo Android Pie 9.0 ed è disponibile al prezzo di 249,90 euro.

Il punto forte del nuovo telefonino di LG è proprio l’integrazione dell’Intelligenza artificiale che mette a disposizione diverse funzioni di ultima generazione, quali l’AI Cam, la fotocamera smart che identifica il soggetto degli scatti e migliora la qualità della fotografia.