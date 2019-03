LG, al lavoro per lo sviluppo di uno smartphone elastico

LG sarebbe al lavoro per lo sviluppo di uno smartphone elastico. Si tratta di un dispositivo il cui schermo cambia dimensioni a seconda delle esigenze degli utenti.

La conferma arriva da un brevetto depositato dall’azienda coreana negli Stati Uniti che svela un telefonino del tutto flessibile.

Lo smartphone flessibile

Se il brevetto si concretizzerà, in futuro sarà possibile acquistare uno smartphone con un display, le cui dimensioni aumentano su richiesta dell’utente.

Quando si avrà la necessità di visionare un contenuto su un display di maggior superficie, basterà tirare lo schermo da qualsiasi lato per aumentare le sue dimensioni.

Non è la prima volta che LG esce dagli schemi: al Ces di Las Vegas 2019, l’azienda coreana ha presentato dei televisori con schermo arrotolabile che hanno sorpreso gli appassionati del settore.

LG: il primo televisore che si arrotola



Al Consumer Electronic Show, l’azienda coreana ha esibito al pubblico Signature Oled Tv R, il televisore che si arrotola. Si tratta di un dispositivo primo del suo genere dotato di uno schermo da 65 pollici ad altissima risoluzione (4K) che si richiude nel suo contenitore a seconda delle esigenze degli utenti.

La Tv, al solo comando del proprietario di casa, si arrotola all’interno di un piccolo mobiletto, che comprende degli altoparlanti per riprodurre la musica.

Una pratica soluzione per ottimizzare gli spazi del proprio salotto, non rinunciando a un televisore con un ampio schermo ad alta risoluzione. Signature Oled Tv R integra Alexa, l’assistente vocale Amazon, e sarà disponibile dalla primavera del 2019, ad un prezzo probabilmente superiore ai 7mila dollari.



Lg G8 ThinQ: lo smartphone che legge la mano



In occasione del Mobile World Congress 2019, LG ha presentato G8 ThinQ, lo smartphone rivoluzionario che legge la mano e si comanda a distanza.

Il dispositivo comprende, nella parte frontale, all’interno del notch, un sensore che permette di usufruire delle funzioni offerte dal telefonino senza alcun contatto fisico. Si sblocca inquadrando il palmo della mano ed è in grado di ‘interpretare’ i gesti dell’utente.