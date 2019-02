LG, G8 ThinQ avrà schermo OLED che funzionerà anche da altoparlante

Nuove indiscrezioni riguardo le caratteristiche tecniche di G8 ThinQ, lo smartphone di LG che farà presto ingresso sul mercato.

Nonostante non sia ancora stato presentato ufficialmente, l’azienda sudcoreana ha già svelato alcuni dei suoi requisiti.

Le novità riguardano le funzionalità audio del telefono.

Stando alle ultime rivelazioni, G8 ThinQ monterà uno schermo Crystal Sound OLED che funzionerà anche da altoparlante.

Stesso schermo dei televisori di LG

Si tratta di una tecnologia già presente in alcuni degli ultimi televisori di casa LG: l’intero display vibrando è in grado di funzionare come un vero e proprio diffusore.

Come riporta The Verge, G8 ThinQ sarà molto probabilmente il primo smartphone dell’azienda sudcoreana sprovvisto del display LCD.

Il device dovrebbe comunque integrare un altoparlante rivolto verso il basso prezioso, per esempio, durante le chiamate in vivavoce.

L’unione delle due tecnologie permetterà agli utenti di usufruire di un'esperienza audio stereo a 2 canali.

Precedenti indiscrezioni: fotocamera frontale 3D

LG ha recentemente confermato, oltre al nome dello smartphone, un’ulteriore caratteristica di G8 ThinQ: avrà una fotocamera frontale 3D.

La tecnologia comprende un sensore 3D ToF (Time of Flight) in grado di incrementare sensibilmente la sicurezza dello sblocco dello smartphone tramite il riconoscimento facciale, rendendolo molto più accurato e affidabile.

Si tratta della stessa fotocamera montata su Huawei Honor View 20 e Vivo Nex Dual Display Edition.

Per avere ulteriori informazioni bisognerà probabilmente attendere il Mobile World Congress, l’appuntamento hi-tech in programma a Barcellona dal 25 al 28 febbraio.

In progetto uno smartphone con 16 fotocamere

L’azienda sudcoreana sarebbe al lavoro per lo sviluppo di uno smartphone dotato di ben 16 fotocamere, ognuna caratterizzata da una curvatura differente.

Una tecnologia utile, per esempio, per immortalare un soggetto da varie angolazioni.

Una rivelazione svelata dal sito LetsGoDigital, che avrebbe scoperto un nuovo brevetto depositato da LG.

Dalle immagini sembra emergere che il device dovrebbe integrare, nella parte posteriore, uno specchio per i selfie e un flash posizionato al di sotto delle fotocamere.