Le 5 migliori app per modificare le foto gratuitamente

Le funzionalità sempre più sofisticate si uniscono a uno stile di utilizzo semplice e immediato: è questa la tendenza delle applicazioni per modificare foto e immagini direttamente sullo smartphone. Oltre alle accortezze tecniche, guadagna spazio anche la componente social, con filtri e percorsi pensati per facilitare la condivisione dei propri lavori.

Pixlr

L'app permette di fare collage fotografici, con ampie scelte grafiche. Non mancano le funzioni per migliorare le foto, dal bilanciamento dei colori alla rimozione di macchie e occhi rossi. Si possono anche modulare toni, sfocatura e ombre. Permette di aggiungere didascalie, scegliendo anche tra i diversi caratteri disponibili. Tra gli effetti disponibili c'è anche una galleria di bordi. Una volta esplorati gli effetti, si possono selezionare quelli preferiti, in modo da avere a portata di dito gli strumenti che si utilizzano più spesso. Pixlr ha anche un blog e un profilo Instagram, utile per trovare ispirazione ma non solo: qui gli utenti possono segnalare le proprie elaborazioni grafiche, sperando di essere rilanciati dall'account ufficiale dell'app.

Photo Editor Pro

Photo Editor Pro ha filtri, effetti speciali, adesivi, strumenti per i collage. Si propone come app per chi non ha mai modificato una foto prima. Tra le sue funzioni c'è anche quella di ritoccare viso e corpo nelle foto. E ci sono persino adesivi per addominali e tatuaggi. Insomma, è un'app molto a misura di social e condivisione. Si possono importare foto già scattate o catturare una nuova immagine direttamente dall'app. Non mancano le funzioni base per ritagliare, ruotare e migliorare luminosità, contrasto, temperatura e saturazione.

Snapseed

Snapseed dispone di 29 strumenti per modificare e migliorare le proprie foto. Una volta trovato il giusto equilibrio, è possibile salvare i propri stili personali, per poi utilizzarli in un secondo momento. Si può correggere l'immagine in molti modi: ruotandola, bilanciando i colori, impostando filtri. Ma si può anche "ritagliare" un intruso da una foto di gruppo oppure selezionare i punti da correggere affidandosi poi a un algoritmo per ottenere il risultato migliore. Tra i filtri disponibili ci sono il grunge (per un look estremo con stili forti e trame sovrapposte), vintage (in stile retro), Retrolux (che ricrea lo stile pellicola) e volto (che mette a fuoco gli occhi e perfeziona l'illuminazione del viso).

Canva

Canva è stata tra le app vincitrici del Google Play Award 2018, cioè le migliori applicazioni scelte direttamente dal negozio Android. Crea poster, loghi e cartoline senza essere professionisti del design. Ha una spiccata vocazione social, tanto da sottolineare la possibilità di utilizzare gli strumenti per creare post da pubblicare su Facebook, Instagram, Twitter. Ma anche volantini, poster e collage. Per chi cerchi ispirazione, non è necessario partire da zero: si può attingere da uno dei 60mila modelli disponibili, esplorandoli oppure cercandoli per tipologia (dal compleanno all'amore) Si può attingere da una libreria di 100 caratteri e 3 milioni di immagini, tra foto e illustrazioni.

Vsco

Come da descrizione ufficiale, Vsco punta sul trittico "crea", "scopri", "connetti". Si possono infatti creare e modificare immagini, grazie anche a strumenti e assetti pre-impostati che possono cambiare il volto di una foto in pochi secondi. Gli altri due pilastri dell'app mettono l'accento sulla scoperta e sulla condivisione. È infatti possibile creare un proprio profilo, esplorare contenuti degli altri utenti e connettersi con loro all'interno di una community globale.