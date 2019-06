Nuova versione di Monopoly con assistente vocale e senza banconote

Per gli amanti del Monopoly arriva una nuova versione del gioco super tecnologica e al passo con i tempi: Monopoly Voice Activated Banking Game.

Scordatevi di imbrogliare o di rubare le banconote degli avversari, nel nuovo Monopoly le redini del gioco sono interamente nelle mani dell’assistente vocale ludico Mr. Monopoly.

La nuova versione di Monopoly, lanciata da Hasbro, arriverà sugli scaffali degli Stati Uniti il primo luglio 2019 al prezzo di circa 30 dollari. Più tardi sarà disponibile anche in Italia. Monopoly Voice Activated Banking Game è già presente nel database di Amazon al prezzo di 44,99 euro: non vi è però alcuna indicazione riguardo la data del suo rilascio.

Cambia l’interazione con il gioco

Ciò che davvero cambia è l’interazione con il gioco: tramite comando vocale i giocatori possono rivolgersi direttamente all’assistente vocale chiedendogli di effettuare le operazioni di gioco, come comprare una proprietà.

Mr. Monopoly, rappresentato dal cappellino posto al centro del gioco, gestisce tutte le transazioni della partita e risponde quando interrogato, premendo il token associato a ogni giocatore.

Monopoly le rivisitazioni

Non è la prima volta che il noto gioco da tavolo, arrivato in Italia nel 1935, viene riproposto in nuove versioni: nel 2016 è apparsa negli scaffali una rivisitazione dedicata a Super Mario; nel 2018, invece, è stato lanciato "Monopoly: Fortnite Edition", ispirato al Battle Royale del momento, che conta milioni di giovani appassionati in tutto il mondo.

Nella versione dedicata a Fortnite c’è una vera e propria rivisitazione delle regole del gioco. Monopoly si trasforma in una prova di sopravvivenza dove ogni giocatore deve impegnarsi per conquistare location e sconfiggere gli avversati, cercando di evitare le tempeste, presenti nelle carte degli imprevisti. Lo scopo del gioco non è ridurre al lastrico i giocatori, ma puntare anche sulla fortuna per riuscire a sopravvivere e farsi valere contro gli avversari.