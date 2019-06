Nokia 2.2, lo smartphone low cost con Intelligenza artificiale

Hmd, società finlandese, in un evento a Milano, ha presentato Nokia 2.2, il nuovo smartphone low cost con Intelligenza artificiale.

Il nuovo telefonino di ultima generazione, con display da 5,71 pollici, è il fratello maggiore di Nokia 2.1 ed è il telefonino più economico lanciato da Hmd del 2019.

Nokia 2.2 sarà disponibile in due diverse colorazioni: Black e Steel. In Italia sarà possibile acquistarlo a un prezzo che partirà dai 109 euro.

Specifiche tecniche di Nokia 2.2

Il nuovo smartphone di fascia bassa di Hmd comprende una scocca in policarbonato ed è dotato di un pulsante fisico dedicato per richiamare Google Assistant.

Monta il sistema operativo Android Q, il processore MediaTek Helio A22, 2/3 Gigabyte di RAM e 16/32 Gigabyte di memoria interna (espandibile).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Nokia 2.2 è dotato di una fotocamera posteriore da 13 Megapixel con AutoHDR e tecnologia “low-light image fusion”, e una anteriore da 5 Megapixel.

È, inoltre, sprovvisto del sensore per impronte digitale.

Hmd ha debuttato sul mercato degli smartphone 2 anni fa

Il brand finlandese si augura grazie a Nokia 2.2 di riuscire a consolidare la sua presenza sul mercato.

"In questi primi due anni abbiamo avuto un successo enorme e siamo molto fiduciosi per il futuro", spiega Per Ekman, a capo delle vendite globali di Hmd e responsabile della società per l'Europa, il Medio Oriente e il Nord Africa. "Nokia è il primo brand al mondo nei telefoni tradizionali ed è entrato nella top ten mondiale dei produttori di smartphone”.

Secondo la classifica stilata dagli analisti di Counterpoint Research, infatti, il brand Nokia nel 2018 è in nona posizione tra i marchi che hanno registrato più vendite nel corso dell’anno, con 17,5 milioni di unità consegnate.

"Innanzi tutto siamo un marchio davvero mondiale, e grazie a un portfolio che va dal Nokia 1 al Nokia 9, diamo alle persone ciò che vogliono in ogni fascia di prezzo. C'è un Nokia per tutti”, spiega Ekman, ricordando quanto la sua azienda sia attenta ai bisogni dei consumatori.