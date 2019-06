WWDC 2019: Apple potrebbe dire addio ad iTunes

A pochi giorni dall’inizio della Worldwide Developer Conference (WWDC), la Conferenza annuale di Apple dedicata agli sviluppatori, che quest’anno prenderà il via il 3 giugno a San Jose, in California, cominciano a trapelare alcune delle novità che verranno probabilmente annunciate durante l’evento. L’azienda di Cupertino, stando a quanto vociferato sul web, avrebbe intenzione di annunciare l’addio ad iTunes, a 18 anni dall’uscita della sua prima versione.

Gli esperti della mela nel corso della conferenza potrebbero anche svelare l’arrivo sui dispositivi di casa Apple del ‘dark mode’, lo sfondo scuro perfetto per non affaticare la vista.

Addio ad iTunes?

iTunes potrebbe andare in pensione. Secondo alcune indiscrezioni, lo store online di Apple, che dal 2001, l’anno del suo avvio, ha rivoluzionato il mercato della musica, potrebbe essere separato in tre differenti applicazioni: Musica, Podcast e Tv.

“Sono piuttosto sicuro, sulla base di prove che non voglio rendere pubbliche adesso, che Apple sta preparando nuove app di Musica, Podcast e forse persino Libri per macOS, da unire alla nuova app TV”, ha svelato nel mese di aprile lo sviluppatore Troughton-Smith, in un post su Twitter.

La Worldwide Developer Conference è un appuntamento importante per tutti gli appassionati dei prodotti della mela: Apple durante la conferenza svela annualmente le principali novità dei sistemi operativi iOS e macOS di cui saranno dotati i prossimi iPhone, iPad e Mac.

L’ultima novità in casa Apple: il nuovo iPod touch

Apple ha già riservato una grande sorpresa ai suoi fan. Pochi giorni prima dell’inizio della conferenza dedicata agli sviluppatori del 2019 ha annunciato a sorpresa il nuovo iPod touch, con “miglioramenti in potenza, capacità e comunicazione a un prezzo notevole”, rispetto alla versione precedente. Il nuovo iPod monta un display Retina da 4 pollici, il chip A10 Fusion, una fotocamera posteriore da 8 megapixel e una frontale da 1,2 megapixel.