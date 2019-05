Pc, Hp svela la nuova serie Envy Wood con scocca in legno

Dopo aver presentato il primo portatile rivestito in pelle, Hp continua a sperimentare nuovi materiali nella realizzazione dei suoi pc. Al Computex 2019 di Taipei, la multinazionale statunitense ha svelato la serie Envy Wood, la prima gamma di personal computer con la tastiera realizzata parzialmente in legno.

In nuovi pc della serie Envy Wood

Sono quattro i pc che vanno a formare la nuova serie con la scocca in legno: Envy 13, Envy 17, Envy x360 13 e Envy x360 15, disponibili nelle colorazioni Nightfall Black con Natural Walnut, Ceramic White con White Birch e Natural Silver con Pale Birch. I computer condividono le stesse specifiche tecniche della precedente versione metallica della serie Envy, ma con processori Intel Core di ultima generazione non meglio specificati e chip AMD Ryzen di seconda generazione con grafica Vega. La nuova gamma include inoltre Alexa, l’assistente vocale di Amazon, e strumenti come HP Sure View 9 e HP Kill Switch, che garantiscono la privacy oscurando lo schermo per mantenerlo al sicuro da sguardi indiscreti e disabilitando la webcam. In attesa di conoscere meglio gli altri dettagli, l’azienda ha fatto sapere che i nuovi computer usciranno in autunno, mentre il prezzo resta ancora un mistero.

Mercato pc in calo, Hp seconda per numero di vendite nel 2018

Nonostante il calo del mercato globale dei personal computer, nel 2018 Hp è riuscita comunque a posizionarsi al secondo posto per numero di dispositivi venduti, con 56,3 milioni di unità messe in commercio, segnando anche un +2,1% rispetto all’anno precedente. L’azienda ha però fatto registrare anche un clamoroso crollo nell’ultimo trimestre (-4,4%), che ha permesso a Lenovo di scavalcarla e chiudere l’anno in cima alla graduatoria con 58,5 milioni di pc venduti, il 6,9% in più rispetto al 2018. Al terzo posto Dell, con 41,9 milioni di unità (+5,3%). In difficoltà invece Apple, che ha venduto solo 18 milioni di Mac.