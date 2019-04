Google, Pixel 3a e 3a XL saranno presentati il 7 maggio

Molto probabilmente Big G presenterà i nuovi smartphone Pixel 3a e 3a XL il 7 maggio 2019, in occasione dell’inizio della Conferenza Google’s I/O, in programma dal 7 al 9 del mese.

L’indiscrezione sembra essere confermata dalla stessa azienda che in una pagina dello store online riporta: “Arrivano i rinforzi. Il 7 maggio nell'universo Pixel farà il suo ingresso qualcosa di straordinario”.

Dopo aver rivelato per sbaglio il nome di Pixel 3a, la compagnia di Mountain View sarebbe finalmente pronta a presentare i suoi nuovi dispositivi di fascia media a tutti gli appassionati del settore.

Pixel 3a e 3a XL: le caratteristiche

In rete nell’ultimo periodo sono circolate diverse indiscrezioni riguardo le caratteristiche dei nuovi telefonini di ultima generazione di Big G.

Se le anticipazioni verranno confermate nel corso della Conferenza Google’s I/O, Pixel 3a monterà un display da 5,6 pollici e il processore Snapdragon 670.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo smartphone di Google potrebbe essere dotato di una fotocamera posteriore da 12 megapixel e una frontale da 8 megapixel. Pixel 3a, inoltre, dovrebbe avere 4 GB di Ram e 32 di memoria interna.

Pixel 3a XL invece, secondo le indiscrezioni trapelate su internet e svelate inizialmente da Reddit, potrebbe avere specifiche tecniche simili al ‘fratellino’ e, come suggerisce il suo nome, uno schermo un po’ più grande da 6 pollici.

Uno dei due dispositivi potrebbe anche essere dotato del jack audio da 3.5 mm.

Pixel 3a, il sito di Google svela per errore il nuovo smartphone

Recentemente Google ha pubblicato e poi rimosso una pagina in cui era riportato il nome del nuovo smartphone: Pixel 3a. Si tratta molto probabilmente della versione più economica di Pixel 3, il top di gamma dell’azienda di Mountain View.

Il device è stato citato per sbaglio nell’elenco dei dispositivi di Google, il cui lancio è in programma verso la metà del 2019.