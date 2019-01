Nokia 9 PureView, un video svela le caratteristiche dello smartphone

Negli scorsi mesi sono trapelate varie immagini di Nokia 9 PureView, un nuovo smartphone dotato di cinque fotocamere posteriori, accompagnate da un flash led e da un sensore per l’autofocus. Sul canale YouTube di mysmartprice è stato di recente pubblicato quello che ha tutta l’aria di essere un video promozionale del nuovo dispositivo. L’esistenza del filmato suggerisce che presto Nokia potrebbe presentare ufficialmente lo smartphone, svelandone ogni singola caratteristica. In base a quel che è possibile vedere nel video di mysmartprice, l’aspetto di Nokia 9 PureView ricorda molto quello di Nokia 8 Sirocco, uno degli ultimi device della multinazionale finlandese. Come facilmente intuibile, ciò che differenzia i due modelli dal punto di vista estetico è il numero di fotocamere presenti nella parte posteriore. Il video promozionale mette in risalto la capacità del nuovo smartphone di scattare cinque foto contemporaneamente e di ottenere immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità.

Le caratteristiche tecniche di Nokia 9 PureView

Il display edge to edge di Nokia 9 PureView misura 5.99 pollici, supporta l’HDR10 e offre una risoluzione di 2K. Sarà presente, inoltre, un sensore per le impronte digitali posto sotto lo schermo (caratteristica presente in altri smartphone che faranno il loro debutto sul mercato nel 2019). Assenti sia il notch sia il piccolo foro che caratterizzerà alcuni dei dispositivi che usciranno nei prossimi mesi. Mysmartprice ha svelato che Nokia 9 PureView monterà un processore Qualcomm Snapdragon 845, avrà 6 GB di Ram e una memoria interna di 128 GB. Lo smartphone farà parte della linea Android One, dunque beneficerà della versione stock del noto sistema operativo e avrà aggiornamenti garantiti per due anni.

Quando sarà presentato ufficialmente?

Non è chiaro quando HMD, l’azienda finlandese che produce i device del marchio Nokia, svelerà ufficialmente al mondo Nokia 9 PureView, ma secondo alcune voci di corridoio la presentazione del nuovo smartphone potrebbe avvenire nel corso di gennaio 2019. Altri rumors parlano di un debutto sul mercato all’inizio di febbraio 2019.