Shopping: la realtà aumentata di Amazon per non sbagliare gli acquisti

Valutare l'aspetto di un prodotto in casa propria prima di acquistarlo. Grazie a Amazon, lo si potrà fare, anche se soltanto virtualmente. Il colosso dell’e-commerce ha esteso anche all’Italia i nuovi strumenti per aiutare i clienti a capire se stanno effettivamente acquistando l’articolo perfetto per la propria casa. Utilizzando Scout, AR View e 360 View si potranno vedere animazioni 3D dei prodotti in modo da poterli osservare da ogni angolazione e persino collocati all’interno delle proprie mura domestiche. Le nuove tecnologie, che sfruttano la realtà aumentata, sono pensate per evitare che le persone acquistino merce da sostituire poi in un secondo momento poiché non soddisfatte dell’articolo. Dopo aver inizialmente limitato il servizio agli Stati Uniti e solo per dispositivi Apple, le nuove funzioni saranno ora disponibili anche in Italia, sia su device Ios che Android.

Prodotti proiettati in casa propria prima dell’acquisto

Capita a volte di rimanere colpiti da un prodotto che poi, acquistato e collocato nella propria abitazione, non sta poi così bene come si immaginava. Amazon vuole risolvere questo problema, dando la possibilità ai clienti di capire se l’oggetto desiderato si abbina al resto dell’arredamento. AR View permetterà infatti ai clienti di vedere gli articoli per la casa posizionati all’interno dell’ambiente domestico grazie a una semplice app che utilizza la realtà aumentata, proprio come se fosse già stato comprato e posizionato in salotto, in cucina o in camera da letto. La funzione 360 View permetterà inoltre di vedere un’anteprima del prodotto che ci interessa a 360 gradi, studiandolo da ogni lato. Scout invierà invece suggerimenti basati sui gusti personali dopo aver messo un ‘like’ o ‘dislike’ a una foto dell’articolo.

Un risparmio di tempo e denaro

Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon, spiega che lo scopo delle nuove funzioni è quello di mostrare “numerosissimi elettrodomestici e oggetti di arredo nella dimensione e scala reale all'interno dell'ambiente in cui verranno posizionati prima ancora di acquistarli, permettendo in questo modo un risparmio di tempo e denaro".