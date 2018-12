Audi investirà 14 mld per tecnologia delle auto a guida autonoma

Audi, la casa automobilistica di lusso tedesca di VW Group, investirà 14 miliardi di euro (15,95 miliardi di dollari) per lo sviluppo delle future tecnologie di trasporti, quali la mobilità elettrica, la guida autonoma e i servizi digitali.

Un piano complessivo di investimenti che entro il 2023 comporterà una spesa totale di 40 miliardi di euro, nei quali rientrano tutte le somme di denaro previste per la realizzazione di aziende, per l’acquisizione di materiale specifico e per finanziare la ricerca e gli studi in ambito.

Piano di finanziamenti proiettati al futuro

Ad annunciare il piano di finanziamenti è la stessa casa automobilista che sta rispettando alla lettera i propositi per lo sviluppo di veicoli elettrici e nuove tecnologie anticipati nel 2015. In quell’anno Scott Keogh, il presidente di ‘Audi of America’, promise che entro il 2025 un quarto delle automobili prodotte dall’azienda sarebbero state elettriche.

Il team Audi ha un obiettivo ben specifico: “Stiamo adottando un approccio molto sistematico alla mobilità elettrica, puntiamo al futuro”, spiega Bram Schot, presidente temporaneo del Consiglio amministrativo di Audi. Gli esperti sono al lavoro per realizzare tecnologie orientate al futuro, che rispecchino sia la domanda del mercato che le esigenze degli acquirenti. La casa automobilistica è inoltre impegnata a digitalizzare i veicoli e gli impianti, implementando gli orizzonti del business con nuovi servizi digitali, quali le ‘funzioni su richiesta’.

E-tron, primo SUV completamente elettrico

Nel mese di settembre 2018 Audi ha presentato al Salone di Los Angeles il suo primo SUV completamente elettrico con il quale debutterà a breve sul mercato: l’e-tron.

È lungo quasi 5 metri e monta una batteria da 95 kWh, in grado di garantire oltre 400 chilometri di autonomia. Il SUV è dotato di due motori elettrici asincroni capaci di offrire una potenza massima e una trazione integrale di 408 cv (300 kW).

Stando alle dichiarazioni la casa automobilistica tedesca entro il 2025 presenterà altri venti modelli elettrificati (ibridi compresi), 10 dei quali monteranno sistemi di azionamento completamenti elettrici.