Le migliori telecamere da esterno

Le telecamere da esterno sono uno degli strumenti più utili per la sicurezza delle nostre abitazioni. Tecnologiche, efficienti e quasi invisibili, garantiscono un servizio di videosorveglianza senza eguali

Le telecamere da esterno sono uno dei prodotti più richiesti quando si tratta di sicurezza. Utili soprattutto fuori dalle abitazioni, sono indicate anche per chi non rinuncia a tenere sotto controllo l’esterno di attività commerciali e quant’altro. In commercio esiste ormai un numero impressionante di dispositivi di sorveglianza per l’esterno; la tecnologia sta facendo passi da gigante nel settore al punto che è possibile trovare modelli ultra-performanti a un prezzo ragionevolmente contenuto. A seguire una selezione delle migliori telecamere da esterno attualmente sul mercato.

EZVIZ C8C Una delle migliori telecamere di sorveglianza in commercio, dotata di sensore di movimento guidato dall’intelligenza artificiale e un’ottima modalità notturna a colori (Prezzo da 102€) Un prodotto compatto e facile da posizionare, la EZVIZ C8C è sicuramente tra le telecamere più valide in commercio grazie all’efficiente sensore di movimento a 360° governato dall’Intelligenza Artificiale e all’ottimo visore notturno che permette riprese impeccabili in ogni situazione. Parliamo di uno strumento estremamente resistente, in grado di resistere ad eventi atmosferici estremi e a temperature dai -30°C ai +60°C. Sicuramente uno dei prodotti migliori per chi non vuole spendere cifre esorbitanti ma non intende rinunciare a uno strumento potente ed efficiente.

ANKER EufyCam 2 Pro Una coppia di telecamere da esterni molto efficienti, dotate di una batteria che può durare fino a un anno e la possibilità di collegarle a un pannello solare. (Prezzo da 202€) Un prodotto di buona fattura che può vantare un’ottima batteria e una sirena estremamente sensibile. Audio e video impeccabili, una grande resistenza agli agenti atmosferici e la possibilità di installare un accumulatore con un pannello solare per dimenticare completamente la gestione della batteria.

HOMBLI Telecamera Bullet HBCO-0109 Ottima telecamera per esterni con tante utili funzionalità e un prezzo decisamente contenuto. Tra le impostazioni più interessanti, l’integrazione con gli assistenti vocali. (Prezzo da 70.98€) Telecamera con un angolo di visione di 90° e qualità video e audio impeccabili. Tutte le registrazioni sono protette con una chiave crittografica avanzata che non permette l’accesso ai file a persone non autorizzate. Tra le funzioni più interessanti il controllo vocale tramite Google Assistant, Amazon Alexa e Siri.

Netgear Arlo Pro 3 Un sistema di videosorveglianza completo ed efficiente, adatto per coprire tutti gli angoli della casa. Ottima visione notturna e pienamente integrabile con smartphone e assistenti vocali. (Prezzo da 205€) Per chi è alla ricerca di un kit completo di videosorveglianza da esterni, potente e sicuro, questo è il prodotto che fa per voi. Resistente, con una batteria a lunga durata, la visione notturna a colori e la gestione da remoto è la soluzione migliore per una casa sempre sicura.

Netatmo Presence NOC01-IT Ottima telecamere da esterni con la forma di un comune faretto per l’illuminazione. Uno strumento indispensabile per chi cerca sicurezza, affidabilità e design (Prezzo da 405,56€) Questa telecamera da esterno ha tutte le caratteristiche da top di gamma, inclusa la sincronizzazione con gli assistenti vocali, unite a un look particolare e ricercato. All’apparenza può sembrare un semplice punto luce da esterno, e funziona anche in questo senso, ma al suo interno c’è una potente videocamera dall’audio e dal video impeccabili.

EZVIZ - C3WN Piccola, compatta e potente, tutto ciò che si può desiderare in un impianto di videosorveglianza professionale ma con dimensioni e prezzo contenuti. (Prezzo da 49,90€) Telecamere compatta e robusta, antipolvere e resistente anche alle condizioni climatiche più estreme: l’ideale per chi è in cerca di un sistema di sicurezza di buon livello ma senza spendere cifre esorbitanti. Questo strumento è inoltre pienamente integrabile con tutti gli assistenti vocali in commercio.

Swann SWNHD Uno strumento potente e super tecnologico in grado di offrire funzioni come riconoscimento facciale, visore notturno e molto altro ad un prezzo contenuto. (Prezzo da 149€) Una telecamera da esterno intelligente, in grado di offrire riconoscimento facciale e dei suoni anche a grande distanza. Video dai colori nitidi e definiti e audio impeccabile, stiamo parlando di uno strumento super tecnologico adatto a chi non vuole compromessi in fatto di sicurezza.

TP-Link Tapo C310 Telecamera da esterno potente e compatta, in grado di interfacciarsi con tutti gli assistenti vocali. Un prodotto economico e performante per ottime riprese a un prezzo contenuto (Prezzo da 44,90€) Uno strumento che offre un buon comparto audio e video con suoni e immagini definiti e di buona qualità. Dorata di effetti luminosi e sonori per “spaventare” gli intrusi o gli animali intorno alla vostra proprietà, ha un’ottima resistenza alle intemperie e piena compatibilità con gli assistenti vocali di Google, Apple e Amazon.

D-LINK 2-MEGAPIXEL H. 265 Telecamera per esterni dal design classico, è lo strumento ideale per chi ha bisogno di un sistema di sicurezza semplice ma efficiente. (Prezzo da 153,99€) Un prodotto dallo stile classico ma allo stesso tempo estremamente tecnologico e performante. Ottima resa visiva e sonora, piena integrazione con i moderni assistenti vocali di ultima generazione. Concludono il pacchetto accessori anche una buona visione notturna e una grande resistenza agli agenti atmosferici.

EZVIZ - C3A-B Una piccola telecamera di sicurezza da esterni compatta e adatta per essere posizionata nei punti più strategici per passare completamente inosservata (Prezzo da 79,90€) Un design minimale e le dimensioni ridotte rendono questa telecamera lo strumento perfetto per essere nascosto all’esterno in qualsiasi posizione. Una grande qualità di immagine, un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e una batteria ricaricabile che garantisce ore e ore di ripresa. Lo strumento adatto per chi è in cerca di un sistema di videosorveglianza professionale ma dalle dimensioni discrete.