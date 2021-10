3/11

Wiko View5 uno smartphone economico, pensato per chi utilizza le applicazioni base e non ha bisogno di particolari specifiche tecniche. Leggero, con una batteria molto capiente e ben 64Gb di memoria espandibile questo dispositivo è la scelta migliore per chi è in cerca di uno strumento potente ma a un prezzo accessibile. Prezzo: 129€

Wiko View5