Le migliori fotocamere da Canon a Nikon, per gli appassionati di settore e per chi si avvicina alla fotografia Condividi:

Per gli appassionati di fotografia stanchi di scattare foto col proprio smartphone, la scelta migliore è sicuramente quella di passare a una fotocamera nel senso classico del termine. Sul mercato esiste una vastissima scelta di prodotti tutti decisamente validi; la scelta dipenderà esclusivamente dall’utilizzo più o meno professionale da parte di chi andrà ad acquistare il dispositivo che più soddisfa il suo gusto. Andiamo adesso a vedere una lista delle migliori fotocamere in commercio.

Canon Eos 90D Parlando di Reflex, tra i migliori prodotti in commercio non può che esserci questa Canon che resta l’anello di congiunzione le serie semi professionali e le professionali. (Prezzo da 1596€). Una reflex pensata appositamente per ottenere foto perfette, un’altissima velocità di scatto e una messa a fuoco di altissimo livello: la Canon Eos 90D è adatta a qualsiasi esigenza ma riesce a dare il massimo per la fotografia naturalistica e per quella sportiva.

Nikon D3500 Questa fotocamera rientra tra le migliori entry level in commercio. Uno strumento preciso e di facile utilizzo adatto a tutte le esigenze. (Prezzo da 559€) Entry level di altissima qualità che aiuterà i fotografi in erba a sviluppare e perfezionare il loro potenziale e la loro tecnica, la Nikon D3500 è uno strumento più che valido. Un ottimo compromesso, per chi si avvicina al mondo della fotografia e non vuole spendere cifre esorbitanti.

Canon Eos M 100 In tema di fotocamere compatte la Canon Eos M100 è sicuramente tra i migliori prodotti sul mercato e offre qualità e design compatto ad un costo contenuto. (Prezzo da 499€) Una fotocamera compatta potente e dal look accattivante, che non farà assolutamente rimpiangere le reflex. La Canon Eos M 100 è piccola, potente e in grado di adattarsi facilmente a tutte le situazioni grazie anche alla comodissima App per cellulare che vi permetterà di gestire le varie impostazioni della macchina.

Canon PowerShot SX540 HS Una fotocamera Bridge potente e compatta che ha conquistato subito sia i novellini che i fotografi professionisti. (Prezzo da 389,90€) A metà tra una reflex e una compatta, la Canon PowerShot SX540 HS è lo strumento perfetto per chi cerca un dispositivo compatto e potente allo stesso tempo, senza dover rinunciare alle migliaia di impostazioni proprie delle macchine professionali. La macchina fotografica ideale per chi si avvicina al mondo della fotografia e per gli esperti del settore che cercano un’ottima “alternativa” potente e compatta.

Panasonic Lumix DMC-GX80KEGK Foto e video in Ultra HD 4k e un design leggero e compatto, è questo il segreto di uno strumento adatto a chi cerca la potenza della reflex ma con le dimensioni contenute (Prezzo da 499€) Piccola, potente e con una buona dotazione di base per iniziare a muovere i primi passi nel mondo della fotografia digitale: la Panasonic Lumix DMC-GX80KEGK è l’ideale per i novizi del settore che sono in cerca di uno strumento potente che riesca ad adattarsi facilmente a tutte le esigenze.

Sony Alpha 6000L Una fotocamera dalle ottime caratteristiche tecniche che, in più, può contare anche su un look retrò e delle dimensioni estremamente ridotte. (Prezzo da 545€) Uno strumento compatto e potente che può contare su moltissime impostazioni adatte anche ai fotografi professionisti come fotocamere di backup. La caratteristica principale della Sony Alpha 6000L è la compatibilità con molte ottiche e altri dispositivi anche di vecchia data, in modo da poter personalizzare a vostro piacimento la fotocamera.

Canon SX620HS Una fotocamera compatta e smart in grado di collegarsi a internet e con altri dispositivi mobili per condividere foto e video. (Prezzo da 199€) Una fotocamera adatta a chi vuole avvicinarsi al mondo della fotografia ma senza spendere una fortuna. La Canon SX620HS è perfetta che chi lavora o usa molto i social e non vuole rinunciare a caricare foto di alta qualità.

Olympus Stylus TG-6 Tough Una fotocamera compatta e resistente pensata per le avventure estreme e per tutte quelle persone che amano scattare foto in situazioni “non convenzionali”. (Prezzo da 402€) Una fotocamera estremamente resistente che riesce a sopravvivere a urti e cadute ed è addirittura impermeabile, resistendo fino a 15m di profondità. La Olympus Stylus TG-6 Tough è uno strumento solido e robusto pensato per chi pratica sport o scatta foto durante attività estreme e affini.

Polaroid SnapTouch Una delle fotocamere istantanee più famose della storia torna in commercio con un design rinnovato e tante nuove impostazioni (Prezzo da 182€) Dimensioni compatte, la possibilità di stampare le proprie foto immediatamente o di condividerle e salvarle sul supporto esterno: la Polaroid SnapTouch è una macchinetta fotografica pensata per i più giovani ma che, allo stesso tempo, può regalare scatti discreti in qualsiasi occasione.

Fujifilm Instax Mini 9 Un’altra delle fotocamere istantanee più famose di sempre che torna in una nuova edizione compatta e ad un prezzo mai visto prima. (Prezzo da 60€) Veloce, compatta e con una buona resa su carta e su scheda SD, la Fujifilm Instax Mini 9 riporta in auge i vecchi modelli di istantanee ma con molte impostazioni in più prese direttamente dal mondo del digitale. Il prezzo poi è estremamente vantaggioso ed è adatto a tutte le tasche.