I migliori antifurto per la casa

Gli antifurti sono diventati strumenti indispensabili per la sicurezza della propria abitazione. Tra videocamere e sensori di movimento iper-sensibili, la difesa delle mura domestiche ha raggiunto livelli davvero elevati. Ecco, dunque, un elenco dei migliori antifurti in commercio.

AJAX SYSTEMS Sirena Per Interni Wireless. Homesiren Il classico antifurto per interni, con una potente sirena che suona in caso rilevi degli intrusi. Semplice, poco ingombrante e adatto a tutte le tasche (Prezzo da 65€) Un antifurto semplice da installare e dal design minimale, adatto a chi cerca uno strumento affidabile ma che non vuole spendere una cifra esorbitante. Poche funzioni ma ottimo rapporto qualità-prezzo.

LKM Security Kit Plus Un kit completo e adatto a tutte le esigenze, pensato per chi in fatto di sicurezza non vuole compromessi e cerca solo il meglio per difendere la propria abitazione. (Prezzo da 209,90€) Un kit per la sicurezza di altissimo livello, che può comunicare con ben 99 sensori differenti. Questo potentissimo strumento offre inoltre la possibilità di integrazione con l’App gratuita per Android e iOS per gestire comodamente l’allarme dal proprio smartphone. In dotazione col kit due telecomandi per gestire l’allarme a distanza e regolare le varie impostazioni.

EZVIZ Alarm Starter Kit A1 Un kit compatto e resistente adatto a chi è in cerca di un prodotto con molte funzioni e tante possibilità di integrazione con altri strumenti per la sicurezza. (Prezzo da 239,90) Questo kit è uno dei migliori in commercio e prevede la piena integrazione con moltissimi componenti che possono essere acquistati separatamente, come il sensore di fumo e le videocamere da esterno. Il prodotto perfetto per chi vuole gestire in tutta sicurezza il proprio appartamento a 360°. Molto interessante anche l’App dedicata, che permette la gestione dell’allarme da remoto e la sincronizzazione con tutti i dispositivi di sicurezza.

E-TIGER - S5 Un allarme semplice e adatto a chi vuole sicurezza e affidabilità ma senza spendere cifre esorbitanti per sistemi super avanzati e troppo tecnologici. (Prezzo da 51,90€) Stiamo parlando di un kit base ma dalle grandi potenzialità, adatto a chi vuole proteggere il proprio appartamento ma senza ripiegare su sistemi di sicurezza molto più costosi e con troppe funzionalità. La parola d’ordine è semplicità e affidabilità, per questo antifurto dalle dimensioni ridotte ma dal grandissimo potenziale.

Gigaset Elements Starter Kit Un antifurto completo e dalla connettività avanzata che permette all’utente di intervenire in qualsiasi momento tramite smartphone. Un sistema automatizzato sicuro ed efficiente adatto a ogni situazione. (Prezzo da 179,88€) Un antifurto efficiente pensato per chi crede che sulla sicurezza non si possa scendere a compromessi. Potente, efficiente e completamente automatizzato, permette all’utente di gestire qualsiasi impostazione tramite App, in maniera facile e veloce.

EZVIZ - KIT A1S EASY Un kit semplice ma con tutto ciò che può servire per proteggere al meglio un’abitazione. Stiamo parlando di un kit base adatto a piccoli contesti abitativi ma comunque estremamente valido (Prezzo da 199€) Un kit semplice ma estremamente completo e adatto a piccole abitazioni che non hanno bisogno di decine di dispositivi di sicurezza. Semplice, molto potente e completamente gestibile tramite il comodissimo telecomando in dotazione. Uno strumento efficace e immediato, che non farà assolutamente rimpiangere allarmi più complicati e costosi.

ATLANTIS LAND - A750 GSM Uno dei sistemi più innovativi e sofisticati in commercio pensato per tenere sotto controllo la propria abitazione al 100%. (Prezzo da 242,30€) Stiamo parlando di uno dei migliori antifurto sul mercato in grado di sincronizzare contemporaneamente 99 dispositivi esterni per gestire il proprio appartamento in completa sicurezza. Questo sistema è pensato per chi vuole un dispositivo professionale completamente personalizzabile a seconda delle necessità dell’utente. Potente, discreto ed efficace è probabilmente il top di gamma del settore.

SWANN - Video monitoring kit Un sistema di allarme completo che permette di gestire e controllare la propria abitazione in maniera efficace e ad un costo non troppo elevato (Prezzo da 249€) Un antifurto completo e facile da configurare e gestire a seconda di ogni esigenza. Stiamo parlando di un prodotto di altissima qualità che non teme il confronto con altri sistemi più tecnologici e più costosi. Facilità di utilizzo e prestazioni da top di gamma in un prezzo relativamente contenuto.

SWANN - KIT NVR 1TB 8CH L’antifurto definitivo, un kit performante ed estremamente affidabile adatto a chi sulla sicurezza non vuole avere brutte sorprese. (Prezzo da 549€) Kit all in one con moltissimi componenti pensati per dare vita a un sistema di antifurto potente ed estremamente personalizzabile. Stiamo parlando di uno dei modelli top di gamma con prestazioni incredibili e una grande affidabilità in tutte le situazioni.

LKM Security - E Kit Lite Antifurto M2e Un antifurto estremamente performante pensato per difendere la propria abitazione in ogni momento. Potente completo e affidabile, sicuramente un ottimo prodotto adatto a tutte le esigenze. (Prezzo da 146,90€) Uno dei migliori antifurto sul mercato: tecnologico, efficiente e completo. Stiamo parlando di un prodotto di livello superiore che, nonostante il prezzo relativamente contenuto, offre ottime prestazioni e una serie di dispositivi all’avanguardia, pensati per proteggere il vostro appartamento da qualsiasi minaccia esterna.