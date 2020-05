I giochi più attesi in uscita a maggio 2020

Diventare una squalo mangiatore di uomini e esplorare i corpi di giganteschi dei defunti: durante il mese che precede l’estate ancora indefinita della pandemia non mancano epiche ed originali proposte videoludiche

L’appassionato di videogame e tanti neofiti avranno trascorso il mese di aprile fuggendo dalle proprie mura domestiche per entrare in realtà virtuali favolose come fiabe o terrificanti come l’horror più macabro, spazi numerici comunque catartici proprio perché implicano l’azione liberatoria del giocare e soprattutto perchè hanno aperto a nuovi luoghi, anche se fittizi, durante la quotodianità del lock down (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA). Forse con la fase 2 si videogiocherà di meno, tuttavia l’intrattenimento elettronico continuerà a restare uno dei metodi più efficaci e coinvolgenti per distrarsi e divertirsi. Ecco allora i titoli più promettenti e affascinanti del mese. Maneater

Maneater Official site

Per chi ama le vacanze al mare sarà senza dubbio un’estate strana, tuttavia questo gioco ci consentirà di nuotare - davanti a uno schermo - e non come semplici bagnanti ma come pesci, anzi l’esemplare più temuto, misterioso e affascinante degli abissi: uno squalo carnivoro. Un po' come il protagonista del film cult di Steven Spielberg anche se qui ci trasformiamo in uno squalo toro invece che bianco. Maneater, sviluppato da Tripwire Interactive per Playstation 4, Xbox One e PC, è un gioco di ruolo d’azione che ci farà controllare lo squalo ancora cucciolo fino a farlo diventare un bestione inarrestabile con la nostra dedizione di giocatori. Dobbiamo quindi evolverci e potenziarci per sopravvivere in un ambiente sottomarino vario pieno di minacce che comprendono grandi alligatori, orche assassine e calamari giganti. Il videogame prevede che si possa attaccare esseri umani, alcuni non saranno solo vittime della nostra voracità ma pericolosi avversari in cerca di trofei ittici. La storia del gioco verrà raccontata da una voce narrante che commenterà le imprese dello squalo nello stile di un reality show sulla pesca. Maneater sembra essere un’avventura originale e appassionante, un viaggio in un nuovo mondo acquatico tutto da scoprire che, sebbene non tenda al realismo naturalista, è comunque visionario e spettacolare, rimandandoci al cinema fanta-horror sui pesci assassini. Questo tuffo nella cartilagine del mangiatore di uomini più letale dei mari sarà disponibile dal 22 di maggio. Xenoblade Definitive Edition

Xenoblade Official site

Torna per Nintendo Switch una grande opera ludica e fantascientifica di Monolith Soft, uscita originariamente per Wii nel 2010. Xenoblade Definitive Edition è un restauro, quasi un rifacimento considerata la qualità delle nuove immagini, di questo esemplare gioco di ruolo giapponese; ma non si tratta solo di estetica perché alcuni dei rari elementi meno riusciti dell’originale, come il menù dell’equipaggiamento e la navigazione delle missioni scecondarie, sono stati migliorati in maniera drastica. La storia di Xenoblade è ambientata in un universo più che suggestivo, un mondo che poggia sui giganteschi corpi di due dei deceduti in tempi ancestrali durante la loro lotta infinita. Nei panni del giovane Shulk e dei suoi compagni esploreremo spazi immensi e dal disegno suggestivo: pianure, ghiacciai, foreste, caverne, impressionanti metropoli. Vivremo una storia profonda e complessa, ricca di colpi di scena e suggestioni filosofiche e psicanalitiche, un’epopea dalla longevità impressionante che può superare il centinaio di ore, accompagnata da una colonna sonora dai temi indimenticabili. Insomma il ritorno di Xenoblade è l’ideale per perderci in altri mondi nel sogno di una fantascienza dallo spessore letterario. Questa versione definitiva, che conterrà inoltre un lungo e nuovo capitolo, arriverà in 29 di maggio. Gli altri

Iron Man VR Official site