Porsche, in Italia record di vendite nel 2024

“Siamo orgogliosi di inaugurare il 2025 nonché anno del quarantesimo anniversario di Porsche Italia, annunciando il risultato di vendite più alto mai raggiunto. È un record che attesta non solo la forza dei nostri prodotti, ma anche il successo della rinnovata Client Experience, progettata per elevare l’esperienza dei clienti in tutti i nostri touchpoint”, ha commentato Pietro Innocenti, Amministratore Delegato di Porsche Italia. Il rinnovamento di 4 linee di prodotto su 6 nel 2024 conferma la strategia di Porsche basata su un portfolio diversificato, che include motori endotermici, elettrici e ibridi plug-in.

The Flat by Macan: arte gonfiabile nel cuore di Milano

Tra le iniziative più innovative del 2024, spicca The Flat by Macan, una location completamente gonfiabile inaugurata lo scorso ottobre a Milano, sede anche della conferenza stampa annuale di Porsche Italia. Il progetto, ispirato dalla nuova Macan e dal suo riconoscibile colore Provence, è nato dalla collaborazione con Lux Entertainment, creatori del format di successo mondiale Balloon Museum, in occasione del lancio del SUV elettrico della Casa di Stoccarda. “Con The Flat by Macan abbiamo voluto superare la nostra zona di comfort. Per un’auto non convenzionale, serviva un’iniziativa altrettanto dirompente” commenta Innocenti. “Questo spazio innovativo, situato in una delle zone più vivaci di Milano, rappresenta l’anima urbana di Macan. Dietro le porte d’ingresso, si apre un luogo che combina arte inFLATable, un ristorante, un cocktail bar e un club.”