Polestar, la nuova spinta della Stella elettrica

In tempi difficili per i veicoli a spina, la casa svedese di elettriche performanti non vuol sentir parlare di passi indietro. Dal nuovo temporary store di piazza San Babila a Milano (fino a dicembre), l'annuncio di un nuovo modello di business, la sfida al mercato con la "marziana" Polestar 4 e l'avvio della produzione in Corea del Sud. Scatta la fase 2 della strategia globale targata astro polare.

Se per il mercato dell'auto c'è aria di tempesta, la Stella Polare non può certo spegnersi. Anzi, proprio perché incarna la più audace scommessa oggi in giro - il total electric premium europeo di nuova generazione - Polestar intende archiviare la frenata delle vendite e i contraccolpi della crisi di settore guardando avanti in modo mirato. Cambia, per cominciare, il modello di distribuzione: diventa NGA, Non-Genuine-Agency. Si tratta di un approccio più incentrato sui rivenditori, che consente ai partner di ritagliare meglio l'offerta al cliente, lasciando intatti filosofia, caratteri e qualità del brand. La strategia individuata dal nuovo a.d. Michael Lohscheller ha l'Italia tra i primi mercati di applicazione. Nei prossimi mesi vedrà la luce la collaborazione con due nuovi partner, a Modena e Torino, sedi di due nuovi Polestar Space, in aggiunta a quelli di Milano e Roma.

Benvenuta Polestar 4, l'auto dei primati nominata portabandiera

La berlina fastback Polestar 2 è stata il biglietto da visita della Stella nel nostro Paese. Il modello realizzato in Cina si è aggiornato nella versione MY24 con maggiore autonomia e nuove dotazioni hi-tech, a cominciare dalla smartzone frontale. Ora la casa svedese controllata da Volvo - di proprietà del colosso cinese Geely, - promette di imporre la sua impronta con due modelli SUV a emissioni zero. Crossover dagli spazi generosi, Polestar 3 è prodotto negli Usa: reinvenzione della categoria in termini di centimetri e impronta carbonica, è ritagliato soprattutto per il mercato nordamericano. Ma è con P4, un innovativo SUV coupè, che il marchio venuto dal freddo certifica i propri record. Si va dal sorprendente lunotto virtuale all'ambient lighting ispirato al sistema solare, dallo stemma retroilluminato fino alla sostenibilità di materiali e filiera produttiva (è l'auto del gruppo con la carbon footprint più bassa). Abbiamo osservato Polestar 4 qualche mese fa e aspettiamo di poterla guidare. Ora intanto scopriamo che ha anche i sedili posteriori reclinabili e vola da zero a cento in 3,8 secondi. Altro pilastro: come le sorelle, Polestar 4 sposa la filosofia "zero spazio inutile": minor altezza nonostante l'ampio volume interno. Davvero difficile trovarle un difetto, incognita prezzo a parte.

La Stella sbarca in Sud Corea

Una Stella Polare che brilli su tutti gli oceani ha bisogno di una visione industriale multipolare. Scelta particolarmente azzeccata in tempi di acque agitate per i dazi occidentali sulle auto cinesi. La casa di BEV performanti ha stretto un accordo con Renault Korea Motors per produrre Polestar 4 nel mega stabilimento di Busan, in Corea del Sud. Strategica anche la collaborazione con la coreana SK-On per i moduli di celle per le batterie. Ennesima conferma di un approccio definito "asset-light", che consente al gruppo di produrre contemporaneamente in 5 diversi siti, distribuiti su 3 continenti. Questo taglio de-centralizzato del business è il cardine della crescita globale del marchio di Göteborg, presente in 27 mercati mondiali e di prossimo sbarco in altri 7 entro l'anno a venire.

In direzione ostinata e contraria (alla resa)

La mission total electric di Polestar (escluso l'ibrido P1, test-vetrina venduto in edizione limitata) è una scelta di campo e di orizzonte. Una visione green, frutto del suo dna e dalla quale il marchio svedese non può immaginare di abdicare. Le difficoltà dei mesi scorsi, con il target di vendite 2023 inferiore a 60mila e la riduzione della partecipazione da parte della cugina Volvo, sono in realtà la prova provata di una sfida audace. La tempesta era prevedibile: il segmento del lusso a spina è proprio quello che paga il prezzo più caro sul mercato. A causa di una saturazione delle offerte, della fine della luna di miele con le emissioni zero (fisiologica - crediamo - nella prima fase) e della temuta invasione delle elettriche "native" cinesi. Ma forse, immaginiamo, proprio per questo la Stella Polare vuole restare lassù: per fare da guida, da riferimento per i naviganti disorientati sulla rotta della sostenibilità