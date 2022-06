Nuova Kia Niro, parte il talent digital "Sounds Wonderful" con Mahmood

Un talent per valorizzare i giovani musicisti emergenti

Il talent digital “Sounds Wonderful” è un format pensato per valorizzare giovani talenti musicali emergenti. Kia Italia scommette sull’estro: l’idea è che non tutti i musicisti talentuosi abbiano avuto l’occasione giusta per esprimere al meglio la propria vena artistica. Il talent punterà a identificare alcuni di loro per dargli la chance di realizzare un sogno: esibirsi su un palcoscenico al fianco di un artista affermato. E la guest star di Kia è Mahmood, artista eclettico, uno dei più apprezzati dal grande pubblico per i suoi recenti successi. Insieme a lui, le attività di coaching saranno seguite da due professionisti del settore musicale: il vocal coach Riccardo Schiara e il producer Michele Zocca. I video prodotti verranno pubblicati sui canali digital e social di Kia. L’operazione si concluderà il 9 luglio, durante il concerto di Mahmood a Brescia, all’Arena Campo Marte: evento che sarà aperto dal talent vincitore. Il supporto ai giovani musicisti emergenti, ha detto Mahmood, “è un tema a cui sono molto sensibile e a cui rivolgo grande attenzione anche nel mio percorso artistico”.

Secondo Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia, la casa automobilistica sta puntando “alla leadership nel mercato della mobilità sostenibile e nella soluzione di soluzioni di smart mobility”, e la nuova Niro è un tassello importante che punta a “consolidare sempre di più il valore tecnologico” del brand.

“Sounds Wonderful” darà il via alla campagna di pre-lancio della vettura nel corso del mese di giugno, periodo nel quale sarà già possibile provare e ordinare le prime vetture disponibili per il mercato italiano.