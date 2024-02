Con Audi alla 20quattro Ore delle Alpi

Siamo stati a Madonna di Campiglio per testare su strade ghiacciate le potenzialità di Audi SQ8 e-tron, Q8 e-tron e RS e-tron GT. Ma l'occasione non è stata la solita presentazione ma una gara vera e propria di regolarità condita da una prova speciale sul lago ghiacciato. Una 24 ore con tanto di bollino ACI organizzata da Audi e che ha visto la partecipazione di ben 7 squadre, 28 conduttori e 28 piloti professionisti. Vi raccontiamo com'è andata.

Non sarà stata la 24 ore di Le Mans ma per chi come me non è abituato a questo tipo di gare le emozioni sono state uniche. Stare alla guida, per ore, di macchine come SQ8 e-tron, Q8 e-tron e RS e-tron GT su strade ghiacciate ha permesso di capire di che pasta sono fatte queste Audi.

Cos'è la 20quattro ore delle Alpi

La quinta edizione 2024 si è svolta dal 29 al 31 gennaio sulle strade di Madonna di Campiglio. Le precedenti edizioni erano aperte solo alla stampa, quest'anno invece hanno potuto partecipare ben 7 squadre. Un team stampa e altri 6 equipaggi formati da clienti Audi. Quattro persone per ogni team. A bordo, a fianco di clienti e giornalisti alla guida, un pilota o un ex pilota professionista. Quattro le tappe da percorrere con partenza e arrivo a Madonna di Campiglio passando per Cortina e St Moritz.