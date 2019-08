Vacanze estive, le migliori 10 app gratis per organizzare il tuo viaggio

Organizzare le vacanze non è sempre un’impresa facile. Tra voli e alberghi da prenotare, valigie da riempire e informazioni sulla meta da raccogliere, le cose da fare sono sempre tantissime e non sempre si ha abbastanza tempo libero prima della partenza per pensare a tutto. Per fortuna, esistono numerose applicazioni per smartphone pensate per facilitare la vita ai viaggiatori. Ecco alcune delle più utili.

Virail

Prima di partire alla volta del mare, della montagna o di una località esotica, può essere utile confrontare i prezzi dei vari mezzi di trasporto, in modo da scoprire quali sono quelli più economici. L’app Virail, compatibile sia con il sistema operativo Android che con iOS, è perfetta per questo scopo: utilizzandola è possibile confrontare i costi treni, aerei, autobus, macchine a noleggio, navi ecc., e individuare con facilità l’alternativa meno dispendiosa. Impostando alcuni filtri, relativi al prezzo, all’orario o alla durata del viaggio, è possibile visualizzare esclusivamente i risultati relativi alle proprie esigenze, rendendo ancora più semplice la scelta del mezzo di trasporto da utilizzare. Inoltre, l’app offre anche la possibilità di acquistare biglietti di viaggio online.

FlightAware

FlightAware rappresenta un’ottima soluzione per chi desidera scoprire se il proprio volo è in ritardo ancor prima di arrivare in aeroporto. L’app permette di monitorare in tempo reale qualsiasi volo e di ricevere delle notifiche. Inoltre, permette di visualizzare delle mappe di tracking a schermo interno, utili per capire dove si trova un determinato aereo. È disponibile sia per Android che per iOS.

Triplt

I viaggi più lunghi e complessi possono richiedere numerose prenotazioni. Per evitare di fare confusione, è possibile inoltrare tutte le e-mail di conferma ricevute all’applicazione Triplt, disponibile per i sistemi operativi Android e iOs. Oltre a permettere di trovare rapidamente tutti i codici di prenotazione, l’app consente anche di visualizzare il proprio itinerario, che può essere condiviso con amici e colleghi.

XE

Non è sempre facile fare dei buoni affari quando si utilizza una valuta con cui si ha poca familiarità. Per evitare di spendere più del necessario è possibile ricorrere all’applicazione XE per convertire ogni prezzo in euro. Per ottenere dei risultati precisi è consigliabile aggiornare i tassi di cambio prima di ogni viaggio. L’app è presente sia sul Play Store di Google sia sull’App Store di Apple.

PackPoint

Preparare la valigia può essere un’impresa ostica. A volte è difficile valutare quanti maglioni conviene pesanti portare con sé o se avremo mai l’occasione di indossare il costume da bagno. PackPoint, disponibile per Android e iOS, aiuta a sciogliere alcuni di questi dubbi: basandosi su fattori come la destinazione, la durata della vacanza e le condizioni metereologiche, l’app offre utili suggerimenti su cosa mettere in valigia e permette di compilare delle liste adatte a ogni tipo di viaggio.

AroundMe

È normale sentirsi spaesati in una località in cui non si è mai stati. Per orientarsi e capire quali sono le attività commerciali e i servizi presenti in zona è possibile utilizzare AroundMe. Una volta individuata la posizione geografica dell’utente, l’applicazione, disponibile per Android e iOS, permette di scoprire con facilità dove si trovano luoghi utili come gli hotel, gli ospedali, le stazioni di servizio e le banche. Un’utile alternativa a Google Maps.

Yuggler

Yugger è l’app adatta per chi viaggia con dei bambini e vuole scoprire tutti i posti in cui è possibile portarli a divertirsi. Contiene numerosi consigli e foto, oltre a un’utile funzione di ricerca personalizzabile con vari filtri. Utilizzandola, i genitori possono trovare varie attività piacevoli da svolgere con i figli. È disponibile solo per il sistema operativo iOS.

Mapstr

L’idea di creare una mappa personalizzata in cui commentare ogni tappa del vostro viaggio vi affascina? In tal caso, Mapstr potrebbe fare al caso vostro. L’app permette di creare un vero e proprio diario di viaggio virtuale, ricco di immagini, appunti e tag, che può essere condiviso con gli altri utenti. Inoltre, è possibile importare i propri check in di Foursquare e di Swarm, oltre ai contatti telefonici e ai file di Excel. Disponibile per Android e iOS.

WeatherPRO

Per pianificare le proprie gite fuori porta è indispensabile poter consultare in qualsiasi momento le previsioni del tempo. Esistono numerose app dedicate al meteo, ma una delle più precise è WeatherPro: oltre a fornire tutte le informazioni sul clima, l’app mette a disposizione degli utenti altri dati utili, come l’indice UV e la temperatura dell’acqua. È possibile scaricarla sia dal PlayStore che dall’App Store.

Touchnote

Touchnote è un’app per iOS e Android che consente di creare delle cartoline personalizzate e di inviarle in qualunque parte del mondo. Per realizzarle è sufficiente scegliere la foto che si desidera utilizzare e aggiungere il testo e l’indirizzo del destinatario.