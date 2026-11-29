Il 62% degli italiani usa la posta elettronica certificata per partecipare a bandi e concorsi pubblici, il 29% per disdire contratti con le aziende e il 23% per recedere da accordi tra privati. Il quadro emerge dalla ricerca IDC promossa da Aruba che fotografa gli utilizzi della PEC da parte dei cittadini nelle loro giornate ordinarie ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Con la digitalizzazione della maggior parte dei processi e delle attività che fino a pochi anni fa si svolgevano solo recandosi fisicamente negli uffici, la posta elettronica certificata è entrata ufficialmente nella vita quotidiana degli italiani. I cittadini usano la PEC per disdire un contratto telefonico, presentare una richiesta di rimborso, partecipare a un concorso pubblico o gestire una comunicazione con il proprio condominio: situazioni anche di vita privata che vanno oltre le necessità lavorative. Questo è quanto emerge dalla ricerca IDC "PEC: diffusione, casi d’uso e prospettive di interoperabilità nell’ecosistema digitale europeo", promossa da Aruba, che analizza come cittadini, imprese, professionisti e Pubbliche amministrazioni utilizzano lo strumento con l’Italia che, secondo i dati IDC, ha oltre 20 milioni di caselle attive e circa 3,5 miliardi di messaggi inviati.

Comunicazioni con la Pa Tra i cittadini che già possiedono una casella, il 45% la utilizza ogni settimana o ogni mese, mentre emergono casi d'uso sempre più diversificati, dalla gestione delle pratiche amministrative alla tutela dei propri diritti nei rapporti con le aziende. Uno degli ambiti di utilizzo più rilevanti riguarda le comunicazioni con la Pubblica amministrazione. Secondo i dati IDC, il 62% dei cittadini intervistati che utilizzano la PEC se ne serve per partecipare a bandi e concorsi pubblici, ad esempio per le selezioni di personale nella Pa o per accedere ad agevolazioni, contributi e altre opportunità offerte dagli enti pubblici. Il 45% utilizza invece lo strumento per comunicare con l'Agenzia delle Entrate, inviando istanze di rimborso, richieste di rateizzazione o altre comunicazioni relative alla propria posizione fiscale. E si tratta di un rapporto destinato a intensificarsi: il 44% degli utenti attivi prevede di aumentare le comunicazioni con la Pa nei prossimi dodici mesi, mentre meno del 10% ne ipotizza una diminuzione.

Stop a contratti La comunicazione certificata trova spazio anche nei rapporti tra cittadini e aziende, soprattutto quando è necessario formalizzare una richiesta e conservarne una prova. Il 29% dei cittadini intervistati che utilizzano la PEC la impiega per comunicazioni di recesso, disdetta o risoluzione contrattuale: dalla cessazione di una fornitura di luce, gas o telefonia alla chiusura di abbonamenti e servizi digitali, fino ai rapporti con banche e istituti finanziari. Per il 67% di chi utilizza la PEC in queste circostanze, il principale vantaggio è proprio il valore legale delle comunicazioni.