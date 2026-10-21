Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

L’IA sul posto di lavoro porta benefici? Sì, ma non a tutti

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

È quanto emerge dalla seconda edizione dell’American Job Quality Study, realizzato da Jobs for the Future, The Families & Workers Fund e Gallup, sulla base di un’indagine condotta tra gennaio e marzo su un campione di oltre 15 mila dipendenti statunitensi

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ