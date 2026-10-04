Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

Chi usa l'IA per scrivere? (Spoiler: chi non sa scrivere)

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Un sondaggio di YouGov rileva come ormai il 45% degli adulti americani dichiari di utilizzare almeno occasionalmente strumenti di AI per aiutarli a scrivere, mentre il 17% lo fa almeno una volta alla settimana

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ